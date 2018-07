Campionato Italiano: Le finali della tappa di Cervia

Arriva allo sprint decisivo la tappa di Cervia del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley: questa mattina sui campi del Fantini Club, davanti a un pubblico già numerosissimo e alle telecamere di Eurosport 2, si sono disputate le semifinali maschili e femminili. A contendersi la vittoria di tappa saranno tra gli uomini i vincitori di Milano, Fabrizio Manni e Carlo Bonifazi, e i numero 3 del seeding Davide Dal Molin e Matteo Cecchini; la finale femminile vedrà invece di fronte le azzurre Gaia Traballi e Claudia Puccinelli e le vincitrici della tappa di Bibione, Elena Colombi e Sara Breidenbach.

Il programma del pomeriggio prevede alle 14.45 le due finali per il terzo posto e alle 17 le due finalissime, che saranno poi ritrasmesse in differita da Eurosport 2 (canale 211 del pacchetto Sky e 373 di Mediaset Premium) a partire dalle 21.

Nel tabellone maschile conquistano la finale per la prima volta in questa stagione Davide Dal Molin e Matteo Cecchini, grazie al successo in rimonta su Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta per 2-1 (17-21, 21-16, 15-13). Nel primo set la partita sembra indirizzarsi nettamente a favore della coppia testa di serie numero 1, che dopo un inizio equilibrato (12-13) piazza il break decisivo sul 13-16 e chiude al secondo set point. Cecchini-Dal Molin reagiscono però con un grande secondo set, andando in fuga una prima volta sul 6-3 e poi sul 12-8 e 18-13, fino a chiudere 21-16. Il tie break è ricco di emozioni: Cecchini-Dal Molin scappano sull’8-4, Andreatta-Abbiati rimontano (8-7) e pareggiano i conti sul 10-10. La volata finale premia però il veneto e il marchigiano, che guadagnano due match point sul 14-12 e chiudono al secondo tentativo. Nell’altra semifinale Fabrizio Manni e Carlo Bonifazi beneficiano del ritiro di Giacomo De Fabritiis e Davide Michienzi per un problema fisico di quest’ultimo. Al momento del forfait Manni-Bonifazi erano in vantaggio per 1-0 (21-18 nel primo set); in precedenza i due atleti romani si erano imposti in due set su Bigarelli-Amore, mentre Cecchini-Dal Molin avevano superato Colaberardino-De Luca con un periodico 21-14.

In campo femminile centrano la terza finale su quattro tappe Elena Colombi e Sara Breidenbach, che in semifinale hanno nettamente la meglio sull’atleta di casa Michela Lantignotti e su Alessandra Colzi per 2-0 (21-19, 21-14). Nel primo set scattano meglio Lantignotti-Colzi (4-7), ma le lombarde ribaltano il punteggio sul 10-8 e allungano per il 16-12; le avversarie riescono a rimontare e accorciare le distanze (19-18), ma al primo tentativo Colombi-Breidenbach chiudono 21-19. A senso unico invece il secondo set: subito 8-5, poi 14-10 e 18-11 per la coppia numero 2 del seeding, che chiude senza problemi 21-14. Ancora più netta la vittoria di Gaia Traballi e Claudia Puccinelli su Debora Allegretti ed Eleonora Annibalini, prime classificate a Milano: la coppia della Nazionale domina sia il primo sia il secondo set, malgrado un piccolo infortunio al dito per Puccinelli, chiudendo agevolmente sul 2-0 (21-11, 21-7). In mattinata Lantignotti-Colzi avevano superato per 2-0 Ferraris-Michieletto e Allegretti-Annibalini si erano imposte con lo stesso punteggio su Godenzoni-Leoni.

TORNEO MASCHILE

4° TURNO PERDENTI: Colaberardino-De Luca/Cecchini-Dal Molin 0-2 (14-21, 14-21); Bigarelli-Amore/Manni-Bonifazi 0-2 (21-23, 19-21).

SEMIFINALI: Andreatta-Abbiati/Cecchini-Dal Molin 1-2 (21-17, 16-21, 13-15); De Fabritiis-Michienzi/Manni-Bonifazi 0-2 (forfait).

FINALE 3° POSTO: Andreatta-Abbiati/De Fabritiis-Michienzi.

FINALE 1° POSTO: Cecchini-Dal Molin/Manni-Bonifazi.

TORNEO FEMMINILE

4° TURNO PERDENTI: Godenzoni-Leoni/Allegretti D.-Annibalini 0-2 (19-21, 24-26); Lantignotti-Colzi/Ferraris-Michieletto 2-0 (21-10, 21-17).

SEMIFINALI: Traballi-Puccinelli/Allegretti-Annibalini 2-0 (21-11, 21-7); Colombi-Breidenbach/Lantignotti-Colzi 2-0 (21-19, 21-14).

FINALE 3° POSTO: Allegretti-Annibalini/Lantignotti-Colzi.

FINALE 1° POSTO: Traballi-Puccinelli/Colombi-Breidenbach.

Foto di Mario Zanetti (Gruppo Fotografico Cervese).