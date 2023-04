Campionato Italiano per Società 2022/23: i vincitori della 25ª giornata

Si è conclusa ieri martedì 25 aprile, la 25esima giornata del Campionato Italiano per Società 2022/23. Le gare in questo lungo weekend hanno preso il via lunedì 24 a Massa dove sono scese sulla sabbia le categorie Gold, Silver e Bronze. Ieri invece la giornata si è conclusa solamente a Laigueglia e non più a Ravenna; i tornei in Liguria sono stati dedicati anche qui alle categorie Gold, Silver e Bronze, mentre in Emilia non si è potuto giocare a causa delle condizioni metereologiche avverse che hanno colpito la città di Ravenna nella giornata di martedì 25 aprile.

24 APRILE

Massa (MS) - (Team Beach Volley)

Gold Femminile: 1° I Follow Beach Volley (Tagliapietra/Breidenbach); 2° CremonArena (Scalvini/Pedretti); 3° CUS Torino (Biancini/Torrese)

Gold Maschile: 1° I Follow Beach Volley (Mariani/Calligaro); 2° I Follow Beach Volley (Piccolo/Gelasio); 3° I Follow Beach Volley (Pimpinelli/Ceccarelli)

Silver Femminile: 1° Atletico Beach Volley (Verrigni/Romaniello); 2° I Follow Beach Volley (De Luca/Lazzarini); 3° I Follow Beach Volley (Priore/Franchini)

Silver Maschile: 1° Circolo Inzani (Maestri/Mozzoni); 2° Atletico Beach Volley (Buscaroli/Pozzati); 3° I Follow Beach Volley (Carotenuto/Revolon)

Bronze Femminile: 1° I Follow Beach Volley (D’Urso/Mornelli); 2° I Follow Beach Volley (Gianfranceschi/Fulceri); 3° I Follow Beach Volley (Bottari/Traverso)

Bronze Maschile: 1° I Follow Beach Volley (Beghetti/Grandi); 2° Team Beach Volley (Giammetti/Cipriani); 3° I Follow Beach Volley (Pesce/Tarenzi)

25 APRILE

Laigueglia (SV) - (Riviera Beach Volley)

Gold Femminile: 1° CUS Torino (Giacosa/Re Fiornetin); 2° CUS Torino (Bertolotto/Brovarone); 3° Beach Volley Training (Di Prima/Guglielmo)

Gold Maschile: 1° CUS Torino (Viale/Del Noce); 2° Palabeach Village (Pipitone/Napoli); 3° Palabeach Village (Arpino/Torello)

Silver Femminile: 1° Beach Volley Training (Corveglio/Sarzotto); 2° Beach Volley Training (Ravina/Cattaneo); 3° CUS Torino (Sarra/Carpegna)

Silver Maschile: 1° CUS Torino (Paglia/Bolognesi); 2° Beach Volley Training (Casagrande/Cedrino); 3° I Follow Beach Volley (Acquistapace/Mariana)

Bronze Femminile: 1° Beach Volley Training (Griseri/Stoppa); 2° Beach Volley Training (Maggi/Salis); 3° Beach Volley Training (Caprera/Angilletta)

Bronze Maschile: 1° CUS Torino (Cagnazzi/Zagni); 2° Atletico (Sansonetti/Guadagni); 3° CUS Torino (Oberto/Talentino)

Per informazioni e iscrizioni: beachvolley@federvolley.it e beachvolley.federvolley.it.