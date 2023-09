Campionato Italiano U18: vittoria per Donatelli-Iurisci e Aliotta-Moretti

Le finali dei Campionati Under 18 di beach volley maschili e femminili sono state vinte da Pietro Donatelli-Matteo Iurisci e Asia Aliotta-Linda Moretti. Questi i verdetti arrivati dai campi del Polo Est Village a Bellaria Igea Marina (RN) dove sono stati assegnati i titoli tricolori di categoria.

Nel tabellone maschile Donatelli- Iurisci hanno conquistato il titolo tricolore superando in una combattuta finale 2-1 (17-21, 21-12, 15-13) Andrea Sanguanini e Mattia Falzaresi. Sul terzo gradino del podio Gabriel Marini Da Costa e Luca Pulita che si sono imposti per 2-1 (21-18, 17-21, 15-11) Giacomo Piovan e Matteo Marchesan.

Asia Aliotta e Linda Moretti si sono laureate campionesse italiane under 18 imponendosi per 2-1 (21-13, 16-21 15-13) su Valeria Priore e Daria Castaldi. La finalina è stata vinta da Ilaria Porporati e Maira Granziol che hanno superato 2-0 (21 -19, 21 -12) Sophia Zuffi e Miriam Aromatario aggiudicandosi così il terzo posto.

Le coppie vincitrici dei titoli under 18 hanno ottenuto la wild card per le finali del Campionato Assoluto.

Domani saranno assegnati gli scudetti Under 20 femminili e maschili con le gare che si svolgeranno, mentre da venerdì a domenica, a conclusione della settimana tricolore il Polo Est Village di Bellaria Igea Marina ospiterà le finali del Campionato Italiano Assoluto “Fonzies” 2023 di beach volley iniziato il 16 giugno ad Albissola Marina e articolato in ben 9 tappe, dalla Liguria all’Abruzzo passando per il Piemonte, la Sicilia, la Calabria, il Friuli Venezia Giulia e la Campania.

Risultati e classifica della finale Under 18

Maschile QUI

Femminile QUI

Le informazioni sulle finali giovanili di Bellaria Igea Marina:

Under 20

Torneo femminile QUI

Torneo maschile QUI