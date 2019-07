Campionato Italiano U19: a San Bartolomeo al Mare vittoria per Botta-Valdora e Barbero-Arboscello

Il campionato italiano U19, giunto alla sua quinta tappa, ha visto trionfare a San Bartolomeo al Mare le coppie formate da Giorgia Botta e Elisa Valdora al femminile e Giacomo Barbero insieme a Simone Arboscello al maschile. Dopo aver battuto in semifinale They-Silvia, le vincitrici di tappa Botta-Valdora hanno avuto la meglio col punteggio di 2-0 su Erica Malacrida e Arianna Ruffini conquistando così il primo posto e i 200 punti assegnati ai vincitori di tappa. Terzo posto per Sara Angili Moglioni e Michelle Bergna che nella finalina hanno battuto 2-1 Ilaria They e Matilde Silvia piazzandosi sul gradino più basso del podio. Vittoria al maschile per Giacomo Barbero e Simone Arboscello che bissano il successo di Milano grazie alla vittoria in finale su Tomà-Podestà. Sul terzo gradino del podio Matteo Volpara e Francesco Romagnano che in finale per il terzo posto hanno battuto Ferrero-Ruggerone. Prossimo appuntamento con il campionato U19 in Calabria a Cirò Marina il 15 e 16 luglio.

Femminile

Semifinali

Malacrida Erica-Ruffini Arianna - Angili Moglioni Sara-Bergna Michelle 2-0 (21-17, 21-10)

Botta Giorgia-Valdora Elisa - They Ilaria-Silva Matilde 2-0 (21-13, 21-18)

Finale 3/4

They Ilaria-Silva Matilde - Angili Moglioni Sara-Bergna Michelle 1-2 (18-21, 21-13, 14-16)

Finale 1/2

Botta Giorgia-Valdora Elisa - Malacrida Erica-Ruffini Arianna 2-0 (21-17, 21-16)

Maschile

Semifinali

Barbero Giacomo-Arboscello Simone - Volpara Matteo-Romagnano Francesco 2-0 (21-15, 21-17)

Toma' Federico-Podesta' Simone - Ferrero Lorenzo-Ruggerone Andrea 2-1 (21-23, 21-11, 15-11)

Finale 3/4

Ferrero Lorenzo-Ruggerone Andrea - Volpara Matteo-Romagnano Francesco 1-2 (21-17, 16-21, 8-15)

Finale 1/2

Toma' Federico-Podesta' Simone - Barbero Giacomo-Arboscello Simone 1-2 (21-19, 20-22, 11-15)

Risultati e classifica della tappa U19

Maschile -> http://bit.ly/2LFYbrH

Femminile -> http://bit.ly/2LC0aNw

Punti assegnati alle prime tre classificate per la classifica del campionato U19: 200 punti (1o posto), 170 punti (2o posto), 150 punti (3o posto).

Il Calendario del Campionato Italiano Under 19: Milano (10-11 giugno), Formia (18-19 giugno), Cesenatico (24-25 giugno), Jesolo (29-30 giugno), San Bartolomeo al Mare (1-2 luglio), Cirò Marina(15-16 luglio), Cordenons (20-21 luglio), Porto San Giorgio (25-26 luglio), Palinuro(29-30 luglio), Cellatica (8-9 agosto), Finale Scudetto a Caorle (19-20 agosto).