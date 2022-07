Campionato Italiano Under 18, Beinasco: vincono Aliotta-Moretti e Riccò-Funari

Si è conclusa ieri martedì 12 luglio, presso “Le Dune Beach Club” di Beinasco (TO), la seconda tappa del Campionato Italiano Under 18. Dopo il primo appuntamento svoltosi a metà giugno a Bellaria Igea Marina (RN), il percorso del beach volley giovanile continuerà questa settimana in Piemonte con le tappe Under 16 (iniziata ieri e che si concluderà questa sera) e Under 18 (13-14 luglio), mentre da venerdì 15 a domenica 17 luglio è in programma l’appuntamento con la terza tappa del Campionato Italiano Assoluto “Perla Nera” 2022.

A vincere la tappa Under 18 del tabellone femminile sono state Asia Aliotta e Linda Moretti che, dopo il terzo posto conquistato nella prima tappa di Bellaria Igea Marina (RN), a Beinasco hanno trionfato grazie al netto successo per 2-0 (21-7, 21-12) ottenuto contro la coppia composta da Deizi Nika e Rossana Zaniboni. Ad occupare il terzo gradino del podio Emma Da Re e Maira Granziol, che dopo il primo set perso, sono riuscite a ribaltare le sorti del match uscendo vincitrici con il risultato di 2-1 (15-21, 21-18, 15-13) su Rebecca Mirarchi e Valeria Priore.

I risultati e la classifica del tabellone femminile QUI.

A trionfare nel tabellone maschile invece sono stati Riccardo Riccò e Filippo Funari; la giovane coppia ha superato in finale 2-1 (20-22, 23-21, 15-2) Filippo Garra e Alessandro Garbarino. La finale 3/4° posto se la sono aggiudicata Pietro Donatelli e Alessandro Di Felice in virtù del successo maturato con il risultato di 2-0 (21-19, 21-16) contro Giuseppe De Marinis e Andrea Affaldano.

I risultati e la classifica del tabellone maschile QUI.

La GALLERY (Credit: Beach Volley Training) è disponibile QUI.