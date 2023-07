Campionato Italiano Under 20: A Montesilvano trionfo per Armellini-Coser e Sambugaro-Menon

Montesilvano (PE). Dopo l’assegnazione dei vincitori di tappa Under 18 oggi a Montesilvano è stata la volta degli Under 20. Sul lungomare della città abruzzese nel tabellone femminile hanno vinto Giorgia Sambugaro e Ilaria Menon che si sono imposte al tie-break 2-1 (22/20- 7/21- 17/15) su Ilaria Porporati e Giulia Canevaro. Terzo gradino del podio per Luna Cicola e Agnese Angeloni vincitrici con il punteggio di 2-1 (21-17, 21-21, 15-10) sulla coppia formata da Deizi Nika e Laura Toppetti.

Tra i ragazzi successo dei Campioni d’Italia Under 20 in carica Andrea Armellini e Mario Coser bravi a superare in due set 2-1 (21-13, 21-16) il duo Francesco Bernardis - Filippo Mancini. Sul gradino più basso del podio sono saliti Francesco Peri e Filippo Funari che al termine di una combattuta finale terzo e quarto posto hanno battuto 2-1 (17-21, 21-19, 15-13) Riccardo Riccò e Alessio Gallo.

Al termine della finale maschile si è svolta la consueta cerimonia di premiazione alla presenza, tra gli altri, del presidente di Fipav Abruzzo Fabio Di Camillo e del sindaco del Comune di Montesilvano Ottavio De Martini.

Premi individuali

MVP femminile: Giorgia Sambugaro

MVP maschile: Andrea Armellini

Il calendario dei Campionati Italiani giovanili

Under 14

2-3 settembre, Bellaria Igea Marina (RN)

Under 16

11-12 luglio, Beinasco (TO)

25-28 luglio, Roma

5-6 agosto, Cordenons (PN)

26-27 agosto, Cellatica (BS)

2-3 settembre, Bellaria Igea Marina (RN)

Under 18

3-4 luglio, Montesilvano (PE)

10-11 luglio, Beinasco (TO)

27-28 luglio, Roma

7-8 agosto, Cordenons (PN)

24-25 agosto, Cellatica (BS)

4-5 settembre, Bellaria Igea Marina (RN)

Under 20

5-6 luglio, Montesilvano (PE)

12-13 luglio, Beinasco (TO)

19-20 luglio, Catania

25-26 luglio, Roma

9-10 agosto, Cordenons (PN)

26-27 agosto, Cellatica (BS)

6-7 settembre, Bellaria Igea Marina (RN)