Campionato Mondiale: continua la notte azzurra al Foro Italico

Al Parco del Foro Italico sono in programma oggi gli ottavi di finale. Nel tabellone femminile sarà derby tra le due coppie italiane: Marta Menegatti e Valentina Gottardi, alle ore 19, affronteranno Claudia Scampoli e Valentina Bianchin in un match che spalancherà le porte dei quarti di finale della rassegna iridata.

Nel Tabellone maschile, invece, ad infiammare il pubblico ci penseranno le due formazioni composte da Nicolai/Cottafava e Lupo/Ranghieri. Le coppie italiane scenderanno in campo rispettivamente alle ore 21 e alle ore 22.

Per sostenere gli azzurri e le azzurre nel momento cruciale della competizione c'è un solo modo: esserci, con il cuore e con la voce. Per questo motivo la Federazione Italiana Pallavolo, il Comitato Regionale FIPAV Lazio e il Comitato Territoriale FIPAV Roma hanno confermato la "PROMO FIPAV", già attiva nei giorni scorsi: per tutti gli appassionati sarà possibile acquistare come sempre il biglietto dell'intera giornata al costo di 5 euro, presso il botteghino di viale delle Olimpiadi (ex Ostello della Gioventù).