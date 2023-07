A Campobasso al via le Finali Nazionali Giovanili Under 14 femminili

Hanno preso ufficialmente il via questa mattina a Campobasso le Finali Nazionali Giovanili Under 14 femminili. Dopo una settimana intensa che ha visto il capoluogo molisano fare da teatro alla trentottesima edizione dell’AeQuilibrium Cup Trofeo delle Regioni, la macchina organizzativa federale molisana è pronta dunque ad ospitare l’ultimo atto delle Finali Nazionali Giovanili 2023.

La manifestazione, originariamente programmata a Cesena dal 16 al 21 maggio e poi rinviata a causa dell’allerta meteo che colpì la regione Emilia Romagna in quei giorni, ha preso dunque il via questa mattina.

Come noto, sono ventotto le squadre partecipanti di cui sedici impegnate nei quattro gironi preliminari e le rimanenti dodici che entreranno in scena dal secondo turno.

L’assegnazione dello Scudetto è in programma sabato 8 giugno presso il PalaUnimol di Campobasso. Saranno altri quattro i campi coinvolti per questa settimana di gare: Pala Ipia, PalaVazzieri, Palestra De Capoa e Palestra Galanti.

DIRETTA STREAMING

Per l’edizione 2023 delle Finali Nazionali Giovanili, la Federazione Italiana Pallavolo, per la prima volta in assoluto, trasmetterà tutte le gare in diretta streaming sul proprio canale YouTube QUI.

Il nuovo sito finalinazionali.federvolley.it darà, invece, ampio risalto alle gare che si svolgeranno a partire dal 16 maggio con news in tempo reale e gallery fotografiche da tutti i campi.

LE SQUADRE PARTECIPANTI

Fase di qualificazione

Pallavolo Jonica A.D. (Calabria); Tifernum Pallavolo ASD (Umbria), UYBA Volley (Lombardia), Neumarkt Volley A.S.D. (Alto Adige), Pol Altavalbisagno Wonder Volley (Liguria); Gada Volley Pescara 3 (Abruzzo), U.S. Torri (Veneto), Fisio Pro Nuova Pallavolo CB (Molise); Leini’ V.B.C Royal Ve.La. (Piemonte); Basilisco Volley (Trentino); Anderlini Pediatrica (Emilia Romagna); CSI Chatillon (Valle D’Aosta); Pallavolo Scandicci (Toscana); S.S. Asci 91 Potenza (Basilicata); ASD Volley Friends Roma (Lazio); Bracco Pro Patria Volley Milano (Lombardia).

Fase Finale

Collemarino (Marche); Pallavolo Alfieri (Sardegna); A.S.D. Visette Volley (Lombardia); ASD Volley Academy Wekondor (Sicilia); ASD Volley World (Campania); S.S.D. San Donà Piave Volley (Veneto); Casale Volley 3 (Puglia); In Volley Piemonte Tuacar (Piemonte); Teodora Settore Giovanile ASD (Emilia Romagna); ASD CTT Monsummano (Toscana); Chions Fiume Volley (Friuli Venezia Giulia); Volleyrò Casal de Pazzi (Lazio).