A Campobasso allenamento congiunto tra gli azzurrini di Zanin e l'Iran

Si è tenuto ieri sera a Campobasso il primo dei tre allenamenti congiunti in programma tra la nazionale under 18 maschile e l’Iran. Il tecnico Michele Zanin ha così potuto testare lo stato di forma dei propri ragazzi in vista del torneo di qualificazione ai Campionati Europei in programma dal 21 la 24 aprile a Napoli.

Per la cronaca la nazionale tricolore ha vinto questa prima amichevole contro l’Iran con il punteggio di 3-1 (24-26, 25-17, 25-20, 25-22) giocata al Pala Cus Molise di Campobasso. Gli azzurrini sono stati bravi dopo aver perso il primo set, a gestire i momenti clou del match. In evidenza tra gli azzurrini Diego Frascio, autore di 13 punti, in doppia cifra insieme a Magliano con 12 e Bistrot e Mati con 10 punti messi a segno. Italia e Iran si affronteranno nuovamente oggi alle ore 19.30 e giovedì 14 aprile sempre allo stesso orario.

ITALIA- IRAN 3-1 (24-26, 25-17, 25-20, 25-22)

ITALIA: Selleri 1, Magliano 12, Taiwo 9, Frascio 13, Bistrot 10, Mati 10, Morazzini (L). Bonisoli, Mariani, Fedrici, Russo 4, Ne Miraglia, Barotto. All. Zanin

IRAN: Dolati 6, Googjali, Seghli 11, Behbood 11, Alejalil 12, Hosseini 7, Moradi (L). Alikhani 4, Mahdian, Nariman, Tabatabayi, Boojmehrani 1, Bahaedin, Milanlooyi, Ne Zamani. All. Mohammad

Durata set: 28’, 24’, 22’, 24’

Italia: 4 a, 22 bs, 12 mv, 31 et

Iran: 5 a, 20 bs, 6 mv, 33 et

Il calendario delle amichevoli:

13 aprile: Italia-Iran (ore 19.30)

14 aprile: Italia-Iran (ore 19.30)