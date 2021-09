A Campobasso grande entusiasmo per la seconda edizione del “Volley S3 Al Parco”

Si è svolta questa mattina la seconda edizione del “Volley S3 Al Parco" con l’appuntamento clou che ha avuto luogo a Campobasso. A dare il benvenuto in Piazza Municipio ai tantissimi giovani atleti e il via alla giornata sono stati il presidente del CR Molise Gennaro Niro insieme alla consigliera nazionale FIPAV Chiara Di Iulio.

Nella città molisana sono stati allestiti alcuni campi in cui un centinaio di giovanissimi pallavolisti, in rappresentanza di tutte le società della regione, si sono divertiti a giocare a Volley S3 in compagnia di Andrea Lucchetta, icona del volley mondiale e smart coach d’eccezione per tutti i bambini presenti. Durante l’evento c’è stata anche una diretta streaming sul profilo instagram della Federazione Italiana Pallavolo (QUI). In contemporanea nelle ville e nei parchi di tutta Italia sono state organizzate tante attività legate al VolleyS3.

Con il progetto #VolleyS3AlParco la Federazione Italiana Pallavolo, intende continuare il processo di incentivazione all’attività motoria dei giovanissimi attraverso il gioco nei luoghi all’aperto e rientra in una più ampia campagna di comunicazione partita nelle scorse settimane.