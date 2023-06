A Campobasso si alza il sipario sull'edizione 2023 dell'Aequilibrium Cup-Trofeo delle Regioni

Campobasso. È ufficialmente cominciata l’edizione numero trentotto dell’Aequilibrium Cup- Trofeo delle Regioni 2023. Con il giuramento delle atlete e degli atleti avvenuto durante la cerimonia inaugurale che ha visto sfilare oggi pomeriggio per le vie del centro di Campobasso le rappresentative femminili e maschili si è alzato il sipario sull’edizione 2023 del Trofeo.

Le delegazioni regionali sono partite dal PalaUnimol per poi attraversare via Corso Vittorio Emanuele II fino ad arrivare davanti a Palazzo San Giorgio, la sede del Comune di Campobasso, nei pressi del quale è stato allestito il palco dove ci sono stati gli interventi delle varie autorità.

A prendere per primo la parola è stato il Presidente della Regione Molise Donato Toma, che ha voluto dare il benvenuto in Molise e l’in bocca al lupo a tutte le rappresentative maschili e femminili presenti.

A portare il saluto della Federazione Italiana Pallavolo è stato il consigliere federale Felice Vecchione: “Voglio fare i miei auguri a tutte le rappresentative che da domani gareggeranno al Trofeo delle Regioni. Un ringraziamento va a tutte le istituzioni per il supporto nell’organizzazione di questa importante manifestazione”.

Successivamente è stata la vice sindaco di Campobasso Paola Felice a prendere la parola: “Ringrazio tutti gli organizzatori e il CR Fipav Molise per il grande lavoro che stanno svolgendo. Saluto ognuno degli oltre 500 ragazzi e ragazze presenti e che da domani prenderanno parte a questa manifestazione”.

La parola è poi passata a Germano Guerra, delegato allo sport dell’Unimol, che ha voluto ringraziare il presidente Manfredi per aver lanciato l’avvicinamento all’appuntamento con il Trofeo delle Regioni proprio all’interno dell’Aula Magna dell’Ateneo molisano.

Per il presidente del CR Fipav Molise Gennaro Niro è un grande onore poter ospitare il Trofeo delle Regioni: “Do a tutti il benvenuto in Molise. Voglio ringraziare il presidente federale Giuseppe Manfredi e tutto il consiglio federale. Ringrazio tutti i presidenti regionali che sono venuti qui a Campobasso. Colgo l’occasione per ringraziare tutte le ragazze e i ragazzi che da settimane stanno lavorando all’organizzazione del Trofeo delle Regioni”.

Dopo gli interventi istituzionali spazio poi al giuramento degli atleti pronunciato dai due capitani (Sophie Buonanno al femminile e Valerio Tulli al maschile) delle rappresentative molisane. Tutta la cerimonia di inaugurazione è stata accompagnata dalle note suonate dalla street band’ del liceo musicale Galanti di Campobasso.

Questa sera alle ore 21.30, invece, presso la fondazione ‘Molise Cultura’, ci sarà la consueta riunione tecnica che rappresenta il primo atto ufficiale dell’evento cui parteciperanno i capi delegazione e tecnici di tutte le rappresentative.

Da domani 27 giugno, invece, la parola passerà al campo dove dalle ore 9 le giovani atlete e atleti si sfideranno in nove palazzetti di Campobasso e del suo hinterland. Una settimana di pallavolo giovanile che si concluderà sabato 1° luglio e che vedrà in campo le 42 rappresentative, 21 maschili e altrettante femminili, per un totale di oltre 500 ragazze e ragazzi coinvolti.

In totale verranno disputate 150 partite, con un movimento di circa 800 persone, contando anche tecnici, dirigenti e accompagnatori.

Nove gli impianti che ospiteranno le gare: Pala Unimol, Palestra Montini, Pala Vazzieri, Palestra Villa De Capoa, Palestra Liceo “Galanti”, Palestra I.I.S.S. Pertini e Pala Sturzo di Campobasso, Palasport di Vinchiaturo e Palasport di Mirabello Sannitico. Il via alle gare è fissato per martedì alle ore 9 e l’evento culminerà sabato dalle ore 9 con le finali 1°-2° posto femminili e maschili.

Il TDR per la Federazione Italiana Pallavolo è uno dei fiori all’occhiello dell’attività giovanile e rappresenta l’Italia del presente e del futuro. In passato, infatti, molti campioni che hanno vestito la maglia azzurra hanno preso parte a questa kermesse, conservando ricordi indelebili legati non solo alla pallavolo ma anche a momenti di condivisione e socializzazione. La prima edizione del Trofeo delle Regioni risale al 1982 e rappresenta da allora il culmine dell’attività portata avanti a livello territoriale e regionale.

Diretta streaming

Per l’edizione 2023 dell’Aequilibrium-Cup Trofeo delle Regioni, la Federazione Italiana Pallavolo, per la prima volta in assoluto, trasmetterà tutte le gare in diretta sul proprio canale YouTube QUI.

Torneo Femminile

I Gironi della prima fase

Pool A

Girone A: Campania, Lombardia, Puglia

Girone B: Friuli Venezia Giulia, Lazio, Sardegna

Girone C: Liguria, Piemonte, Toscana

Girone D: Emilia Romagna, Trentino, Veneto

Pool B

Girone E: Abruzzo, Alto Adige, Basilicata

Girone G: Calabria, Molise, Sicilia

Girone H: Marche, Umbria, Valle d’Aosta

Torneo Maschile

I gironi della prima Fase

Pool A

Girone A: Abruzzo, Lombardia, Sicilia

Girone B: Emilia Romagna, Lazio, Piemonte

Girone C: Campania, Marche, Trentino

Girone D: Toscana, Umbria, Veneto

Pool B

Girone E: Basilicata, Molise, Puglia

Girone G: Calabria, Liguria, Valle d’Aosta

Girone H: Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sardegna

La formula di gioco

Le prime 12 squadre delle Regioni con i primi 12 posti nel ranking sono state inserite nella POOL A e suddivise in 4 gironi da 3 squadre ciascuno con la disputa di gare a concentramento (A-B-C). Le seconde 9 squadre delle Regioni con i posti nel ranking dal 13 al 21 posto sono state inserite nella POOL B e suddivise in 3 gironi da tre squadre ciascuno con la disputa di gare a concentramento (E-G-H). Al termine della prima fase verrà stilata la classifica generale delle 12 squadre. Le prime 9 classificate acquisiranno il diritto di restare nella Pool A, mentre le squadre classificatesi dal decimo al dodicesimo posto della classifica generale retrocederanno nella pool B. Le prime classificate dei tre gironi della Pool B, invece, saliranno nella Pool A e assieme alle prime nove classificate della Pool A saranno suddivise in 4 gironi da 3 squadre che disputeranno una prima giornata di gare con un girone di sola andata per contendersi i posti dal 1° al 12° posto nella classifica generale. Al termine della seconda fase si continuerà con le semifinali e finali che assegneranno il Trofeo. Nella pool B, invece, le nove squadre verranno suddivise in tre gironi da tre squadre che disputeranno una prima giornata di gare con un girone di andata per contendersi i posti dal tredicesimo al ventunesimo nella classifica generale.