A Campobasso si è conclusa la 1a edizione della Silver Nations League

Si è conclusa quest’oggi la 1a edizione della Silver Nations League maschile di sitting volley. La nazionale azzurra, dopo le due partite inaugurali, ieri sera è stata impegnata presso il Palaunimol di Campobasso nel match contro la Turchia, perso 3-1 (25-14, 18-25, 25-14, 25-15). Paolo Gamba e compagni questa mattina sono scesi di nuovo in campo per affrontare l’Ungheria nell'ultimo match del torneo. L’incontro, molto combattuto, è andato a favore dei rivali ungheresi che hanno chiuso con il risultato di 3-1 (25-20, 25-23, 21-25, 25-23).

È stata proprio la formazione ungherese ad aggiudicarsi la manifestazione. Sul secondo gradino del podio invece è salita la Slovenia, mentre la medaglia di bronzo è andata alla Turchia. Gli azzurri hanno chiuso al quinto posto, preceduti dalla Polonia.

Nonostante la classifica, per la formazione di coach Emanuele Fracascia si è trattato di una tre giorni di gare molto positiva, con la compagine azzurra che si è resa protagonista di partite molto combattute giocando alla pari contro le più esperte formazioni rivali. L’Italia esce dalla competizione a testa alta.

Grande il lavoro del CR Molise che, con la collaborazione della Paravolley Europe, ha messo in piedi un grande evento internazionale targato sitting volley.

Tutti i match della nazionale azzurra sono stati trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo QUI.

LE GALLERY

Italia-Turchia QUI

Italia-Ungheria QUI