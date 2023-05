Cesena e Prato aprono le Finali Nazionali Giovanili 2023

Parte domani la grande corsa tricolore dei settori giovanili italiani. Come da tradizione tornano le Finali Nazionali Giovanili che, insieme all’Aequilibrium Cup Trofeo delle Regioni, rappresentano gli eventi clou dell’attività giovanile promossa dalla Federazione Italiana Pallavolo.

Il gran ballo delle FNG 2023 andrà in scena in sei regioni italiane dove verranno disputate complessivamente 380 partite dai 2.300 atleti ed atlete appartenenti alle sei categorie che avranno l’obiettivo di conquistare il titolo di Campioni e Campionesse d’Italia.

Le gare che catalizzeranno l’attenzione della pallavolo giovanile per tre settimane cominceranno domani 16 maggio in Emilia Romagna, a Cesena, dove andranno in scena le finali Under 14 femminili e in Toscana, a Prato, che ospiterà le finali Under 15 maschili.

Entrambe le manifestazioni si giocheranno con la formula basata su un torneo a 28 formazioni e prevede che per ogni finale le 68 gare si disputino su quattro impianti di gioco per le gare della fase di qualificazione, fase finale con girone all’italiana, semifinali e finali.

A Cesena, sede della Finale U14 femminile, il fischio d’inizio della fase di qualificazione è fissato domani alle ore 9, quando nei primi match scenderanno in campo Pallavolo Jonica-Tifernum Pallavolo (girone A), Pol. Altavalbisagno Wonder Volley-Gada Volley Pescara 3 (girone b), Leini’ V.B.C. Royal Ve.La- Basilisco Volley (girone C), Pallavolo Scandicci-S.S. Asci 91 Potenza (girone D).

Il primo atto ufficiale della manifestazione sarà, come di consueto, la riunione tecnica che si terrà questa sera alle ore 19 presso la struttura Aerat di Cesenatico che ospita anche tutte le squadre partecipanti.

Mercoledì 17 maggio, invece, alle ore 19 la stessa location ospiterà un convegno promosso dalla Federazione Italiana Pallavolo che rientra nel progetto pilota “la buona norma: la FIPAV e il contrasto alle violenze” e che fa parte del percorso di sviluppo dell’Accademia FIPAV nata per la formazione dei dirigenti che operano sul territorio. All’incontro, che vedrà la partecipazione di tutti i dirigenti e tecnici delle 28 squadre coinvolte nelle Finali Nazionali, interverranno la consigliera federale Letizia Genovese e la psicologa dello sport Sara Biondi. Il convegno sarà focalizzato sull’importantissimo tema della lotta alla violenza, in qualsiasi forma si possa pensare, con particolare attenzione al mondo giovanile.

A Prato, invece, prenderà ufficialmente il via domani martedì 16 maggio, la finale nazionale giovanile Under 15 maschile organizzata insieme al Comitato Regionale della Toscana, porterà a Prato quasi 400 giovani atleti. Le migliori 28 formazioni d’Italia giocheranno dunque su quattro campi: il Palazzetto Anna Frank, la Palestra di San Paolo, il Palazzetto dell’ITS Tullio Buzzi e la Palestra dell’Istituto Gramsci-Keynes. L’EstraForum di Maliseti sarà invece il teatro della finale scudetto. La consueta riunione tecnica è in programma oggi alle ore 19 presso l’Auditorium dell'Istituto Statale "A. Gramsci - J.M. Keynes".

Mercoledì 17 maggio invece, ad aprire la fase conclusiva delle Finali Nazionali Giovanili Under 15 maschili di Prato, ci sarà la sfilata delle 16 squadre che andranno poi a contendersi il titolo. L’occasione vuole essere un’opportunità per promuovere lo spirito della competizione e i valori positivi dello sport attraverso una piccola cerimonia di inaugurazione della fase finale della manifestazione. Nella sfilata nelle vie del centro città gli atleti, i tecnici e gli allenatori, saranno accompagnati dalla street band del IC Mazzoni che aprirà il corteo e sosterà in due diversi punti del tragitto.

Diretta streaming

Per l’edizione 2023 delle Finali Nazionali Giovanili CRAI, la Federazione Italiana Pallavolo, per la prima volta in assoluto, trasmetterà tutte le gare in diretta sul proprio canale YouTube QUI.

Il nuovo sito finalinazionali.federvolley.it darà, invece, ampio risalto alle gare che si svolgeranno a partire dal 16 maggio con news in tempo reale e gallery fotografiche da tutti i campi.

Le squadre partecipanti

Under 14 femminile

Fase di qualificazione

Pallavolo Jonica A.D. (Calabria); Tifernum Pallavolo ASD (Umbria), UYBA Volley (Lombardia), Neumarkt Volley A.S.D (Alto Adige), Pol Altavalbisagno Wonder Volley (Liguria); Gada Volley Pescara 3 (Abruzzo), U.S. Torri (Veneto), Fisio Pro Nuova Pallavolo CB (Molise); Leini’ V.B.C Royal Ve.La. (Piemonte); Basilisco Volley (Trentino); Anderlini Pediatrica (Emilia Romagna); CSI Chatillon (Valle D’Aosta); Pallavolo Scandicci (Toscana); S.S. Asci 91 Potenza (Basilicata); ASD Volley Friends Roma (Lazio); Bracco Pro Patria Volley Milano (Lombardia);

Fase Finale

Collemarino (Marche); Pallavolo Alfieri (Sardegna); A.S.D. Visette Volley (Lombardia); ASD Volley Academy Wekondor (Sicilia); ASD Volley World (Campania); S.S.D. San Donà Piave Volley (Veneto); Casale Volley 3 (Puglia); In Volley Piemonte Tuacar (Piemonte); Teodora Settore Giovanile ASD (Emilia Romagna); ASD CTT Monsummano (Toscana); Chions Fiume Volley (Friuli Venezia Giulia); Volleyrò Casal de Pazzi (Lazio)

Under 15 maschile

Le squadre partecipanti

Fase di qualificazione

CUS Cagliari (Sardegna); Diavoli Rosa (Lombardia); Energytime Spike CB (Molise); Tonno Callipo Calabria VV (Calabria); A.S.D. KK Eur Volley (Lazio); ASD Desio Volley Brianza (Lombardia); ASD School Volley Perugia (Umbria); Gada Volley Pescara 3 (Abruzzo); ASD Pallavolo Battipaglia (Campania); Don Michele Botta (Basilicata); Trentino Volley (Trentino); Volley Team Club (Veneto); ASD Sport Team Sudtirol (Alto Adige); GS Por. Robur Costa 2030 (Emila Romagna); Lupi Santa Croce SSD (Toscana); Volley Olimpia Aosta (Valle D’Aosta).

Fase finale

Materdomini SRL (Puglia); Volley Montichiari SSD (Lombardia); Volley Parella (Torino); A.S.D. Cyclopisroomygupe (Sicilia); ASD Colombo Volley Genova (Liguria); Marino Pallavolo A.S.D. (Lazio); Cucine Lube Civitanova (Marche); Elisa Volley Pomigliano (Campania); Volley Treviso (Veneto); ASD Sloga Tabor (Friuli Venezia Giulia); Gas Sales Bluenergy Piacenza (Emila Romagna); Volley Prato ASD (Toscana).

