A Cesena rinviata la prima giornata delle Finali Nazionali Giovanili U14 femminili

E’ stata rinviata per allerta meteo la prima giornata delle Finali Nazionali Giovanili Under 14 femminili che si sarebbe dovuta giocare oggi 16 maggio a Cesena. Le abbondanti piogge cadute in queste ore e l’allerta rossa di 48 ore, hanno indotto il Comune di Cesena a emettere una ordinanza che dispone la chiusura degli impianti sportivi per tutta la giornata odierna.

Le gare della fase di qualificazione originariamente previste oggi 16 maggio sono state,quindi, posticipate a domani mercoledì 17 maggio. A causa dell'esiguo tempo a disposizione, la commissione esecutiva delle Finali Nazionali di Cesena, ha disposto che tutte le gare della fase di qualificazione verranno disputate al meglio dei 2 set vinti su 3, con eventuale terzo set a 15 punti.

In allegato il comunicato ufficiale

Finale Nazionale Under 14 F

Le squadre partecipanti

Fase di qualificazione

Pallavolo Jonica A.D. (Calabria); Tifernum Pallavolo ASD (Umbria), UYBA Volley (Lombardia), Neumarkt Volley A.S.D (Alto Adige), Pol Altavalbisagno Wonder Volley (Liguria); Gada Volley Pescara 3 (Abruzzo), U.S. Torri (Veneto), Fisio Pro Nuova Pallavolo CB (Molise); Leini’ V.B.C Royal Ve.La. (Piemonte); Basilisco Volley (Trentino); Anderlini Pediatrica (Emilia Romagna); CSI Chatillon (Valle D’Aosta); Pallavolo Scandicci (Toscana); S.S. Asci 91 Potenza (Basilicata); ASD Volley Friends Roma (Lazio); Bracco Pro Patria Volley Milano (Lombardia);

Fase Finale

Collemarino (Marche); Pallavolo Alfieri (Sardegna); A.S.D. Visette Volley (Lombardia); ASD Volley Academy Wekondor (Sicilia); ASD Volley World (Campania); S.S.D. San Donà Piave Volley (Veneto); Casale Volley 3 (Puglia); In Volley Piemonte Tuacar (Piemonte); Teodora Settore Giovanile ASD (Emilia Romagna); ASD CTT Monsummano (Toscana); Chions Fiume Volley (Friuli Venezia Giulia); Volleyrò Casal de Pazzi (Lazio)

