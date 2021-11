CEV Challenge Cup femminile: altro 3-0 per la Savino Del Bene Scandicci, toscane qualificate agli ottavi

Altro 3-0 ai danni del Thethis Voulas Atene e la Savino Del Bene Scandicci approda agli ottavi di finale della CEV Challenge Cup femminile: la formazione toscana, in poco più di un'ora, replica il risultato ottenuto appena 24 ore prima contro la formazione greca e strappa il pass che porta verso la fase successiva del tabellone. La Savino Del Bene dovrà attendere, ora, il risultato della serie che vede come protagoniste le tedesche del SC Potsdam e le portoghesi del Kairos Ponta Delgada: le gare sono in programma per il 23 e 24 novembre.

IL TABELLINO

SAVINO DEL BENE SCANDICCI - THETHIS VOULAS ATHENS 3-0 (25-20, 25-20, 25-15) - SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Angeloni 8, Ana Beatriz 7, Malinov, Napodano (L1), Pietrini 6, Lubian n.e., Natalia n.e., Lippmann 2, Orthmann 3, Milanova 2, Bartolini 7, Antropova 17, Camera n.e., Castillo (L2) n.e.. All.: Barbolini

M.THETHIS VOULAS ATHENS: Aplada 1, Xatzigrigoriou n.e., Shirinina, Dragoumanou 6, Oikonomou (L2) n.e., Anthouli 11, Rusnachenko 5, Apostolaki 2, Maniatogianni (L1) n.e., Aktas 6, Papageorgiou 8, Panagopoulou. All.: Rousis G.

ARBITRI: Minins (LVA) – Teixeira (POU).

Durata set: 27', 25', 21'; Tot: 73'