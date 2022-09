CEV Champions League: a Bruxelles il sorteggio della fase a gironi

Domani venerdì 16 settembre a Bruxelles si terranno i sorteggi della Main Phase della CEV Champions League maschile e femminile 2023. All'evento in programma presso il BOZAR (Centre for Fine Arts) della capitale belga sarà presente anche il presidente federale Giuseppe Manfredi. Il sorteggio a partire dalle ore 18 italiane sarà trasmesso in streaming sul canale YouTube e sulla pagina facebook della CEV.

Nelle urne saranno presenti sei squadre italiane: Cucine Lube Civitanova, Sir Sicoma Colussi Perugia, Trentino Itas, Imoco Conegliano, Vero Volley Monza e Igor Novara.