CEV Champions League: i risultati del sorteggio

Alla BOZAR (Centre of Fine Arts) di Bruxelles sono stati sorteggiati i gironi della CEV Champions League femminile e maschile che hanno delineato il percorso delle squadre italiane che competeranno per il massimo titolo europeo per club. Presente al sorteggio il Presidente Giuseppe Manfredi e il general manager delle nazionali azzurre Libenzio conti.

Nella fase a gironi della Champions League femminile, l'A. Carraro Imoco Conegliano e la Vero Volley Monza evitano il temibile Eczacibasi Istanbul di Tijana Boskovic e vengono assegnate rispettivamente nel girone A e nel girone B. Le nuove pantere di Santarelli pescano le polacche del Rzeszow, le francesi del Mulhouse, con lo scontro tra le sorelle Haak, e una delle squadre ancora impegnate nei preliminari. Team francese anche per le rinnovate brianzole di coach Gaspari, che affronteranno il Volero Le Cannet oltre alle romene dell'Alba Blaj e le ucraine del Dnipro. Sorteggio non fortunatissimo per l'Igor Gorgonzola Novara che, in seconda fascia e con la nuova formula che non prevedeva derby, trova il peggior avversario possibile: il VakifBank Istanbul dell'ex Egonu e di Guidetti, campione in carica dopo il successo nella Finale con Conegliano di Lubiana. Oltre alle turche, le tedesche del Postdam e una qualificata dai turni precedenti ancora da scoprire. La prima giornata dei gironi si giocherà tra il 6 e l'8 dicembre mentre l'ultima sarà l'8 febbraio. Rispetto alla passata stagione, una novità importante riguarda l'accesso ai Quarti di Finale: oltre alle prime di ogni raggruppamento, accederanno tra le migliori otto le tre società che vinceranno i Playoff Round, che vedranno impegnate le cinque seconde e la migliore terza. Le Super Finals si disputeranno, tra il 20 e il 21 Maggio 2023 in sede ancora da definire.

Alla “Pool Phase” della massima competizione continentale per club maschile prenderanno parte venti formazioni divise in cinque gironi. Diciotto di queste, tra cui le tre italiane, risultavano già qualificate in base al ranking CEV, mentre due slot sono tutt’ora in palio nei turni preliminari in programma dal 20 settembre in poi.

Ancora nella Pool C la Cucine Lube Civitanova, che troverà sulla sua strada i belgi del Knack Roeselare e i secondi classificati in CEV Cup 2022 del Tours Vb, oltre a una delle vincitrici degli “Early Rounds”. Nel Pool E la Sir Sicoma Monini Perugia dovrà vedersela coi tedeschi del Swd Powervolleys Düren, coi turchi dello Ziraat Bank Ankara e gli sloveni dell’ACH Volley Ljubljana. Si incroceranno ancora una volta le strade di Trentino Itas e di Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle: le due finaliste delle ultime due edizioni si ritroveranno nel Pool D, e, assieme ai belgi del Decospan Vt Menen, attendono di sapere il nome della quarta partecipante.



I gironi della Main Phase femminile

POOL A: A. Carraro Imoco CONEGLIANO, Developres RZESZOW, Volley MULHOUSE Alsace

Vincitrice CLV 2nd Round

POOL B: Vero Volley MONZA, Volero LE CANNET, CS Volley Alba BLAJ,SC "Prometey" Dnipro

POOL C: VakifBank ISTANBUL, Igor Gorgonzola NOVARA, SC POSTDAM, Vincitrice CLV 2nd Round

POOL D: Fenerbahce Opet ISTANBUL, LKS Commercecon LODZ, Allianz MTV STUTTGART, Vincitrice CLV 3nd Round

POOL E: Group Azoty Chemik POLICE, Eczacibasi Dynavit ISTANBUL, C.S.M. TARGOVISTE, Maritza PLOVDIV



I gironi della Main Phase maschile

POOL A: Jastrzebski Wegiel , VfB Friedrichshafen, Montpellier Volley Uc , Vojvodina Ns Seme Novi Sad

POOL B: Berlin Recycling Volleys , Aluron CMC Warta Zawiercie , Halkbank Ankara, squadra qualificata dai preliminari.

POOL C: Cucine Lube Civitanova , Knack Roeselare, Tours Vb , squadra qualificata dai preliminari.

POOL D: Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle , Trentino Itas , Decospan Vt Menen , Cez Karlovarko

POOL E: Sir Sicoma Colussi Perugia Swd Powervolleys Düren , Ziraat Bank Ankara , Ach Volley Ljubljana.