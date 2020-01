Cev Champions League maschile: la Trentino Itas passa a Istanbul ed ipoteca il secondo posto nella Pool A

A 310 giorni di distanza dalla finale di 2019 CEV Cup, la Trentino Itas raccoglie nuovamente una importante vittoria alla Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul. Nell’impianto in cui, lo scorso 26 marzo, aveva conquistato il diciottesimo trofeo della sua storia, la squadra gialloblù ieri si è assicurata anche la sfida valevole per il quarto turno della Pool A di 2020 CEV Champions League, superando i padroni di casa del Fenerbahce HDI Sigorta in quattro set.

Il risultato, preziosissimo, consente di ipotecare il secondo posto nella classifica del girone; per ottenerlo effettivamente basterà infatti conseguire almeno un punto nelle prossime due partite, ma per staccare la qualificazione ai quarti di finale (a cui, oltre alle prime di ogni raggruppamento, accedono anche le tre migliori seconde) potrebbero servirne molti di più.

Tabellino

Fenerbahce HDI Sigorta Istanbul-Trentino Itas 1-3 (25-17, 22-25, 27-29, 20-25)

FENERBAHCE HDI SIGORTA: Karasu 2, Kiyak 1, Unver 10, Batur 5, Ter Maat 27, Hidalgo Oliva 15, Karatas (L); Dengin (L), Akdeniz, Yatgin, Sikar 1. N.e. Buyukgoz, Rossard, Nwachukwu. All. Mariusz Sordyl.

TRENTINO ITAS: Candellaro, Vettori 21, Cebulj 15, Lisinac 20, Giannelli 5, Russell 9, Grebennikov (L); Codarin 5, Michieletto. N.e. Daldello, De Angelis, Djuric, Sosa Sierra, Kovacevic. All. Angelo Lorenzetti.

ARBITRI: Oleynik di Mosca e Murulo di Tallin (Estonia).

DURATA SET: 22’, 29’, 35’, 27’; tot 1h e 53’.

NOTE: 780 spettatori