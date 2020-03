CEV Champions League maschile: le italiane in campo per i Quarti

La Sir Sicoma Monini Perugia è in Siberia dove, mercoledì (inizio gara alle ore 15.00 italiane) è in programma l’Andata dei Quarti di Finale di Champions League. Ad aspettarla i padroni di casa del Fakel Novy Urengoy di coach Placì.

I ragazzi di Heynen, in virtù dello stop ai campionati della scorsa settimana, hanno lavorato proprio in funzione della Champions e della formazione russa che dovranno affrontare. Una squadra ben attrezzata, costruita per fare bene e che vanta nomi di spessore nel proprio roster. Volkov e Kliuka, i due schiacciatori della nazionale russa, il posto due Padar e il libero statunitense Shoji. Si scenderà in campo allo Sport Palace Zvezdniy di Novy Urengoy, impianto di gioco russo.

Per la Trentino Itas di Angelo Lorenzetti, la gara d’Andata dei Quarti di Finale di CEV Champions League con il Jastrzebski Wegiel resta programmata alla BLM Group Arena per giovedì 5 marzo alle ore 20.30. I polacchi, guidati dal tecnico della Serbia Slobodan Kovac (ex Perugia), dispongono di una rosa molto eterogenea e sono fra le società più popolari della Plus Liga grazie ai grandi risultati ottenuti nel recente passato, soprattutto in campo internazionale. I dolomitici hanno già incontrato i polacchi due volte ed entrambi i precedenti sorridono alla squadra trentina: vittoria per 3-0 il 26 marzo 2011 a Bolzano (semifinale di Champions League) e affermazione per 3-1 il 14 ottobre 2011 a Doha (finale iridata).

Nel primo pomeriggio di ieri, la CEV, con una lettera inviata alle due Società, spiega che qualora la Società polacca decidesse di non affrontare la trasferta in Italia perderebbe la partita a tavolino per 3-0, senza subire ulteriori sanzioni.

Anche per la Cucine Lube Civitanova l’avversario non è sconosciuto. I marchigiani hanno incontrato il Knack Roeselare altre 10 volte nella loro storia. I belgi, che nella fase a gironi hanno collezionato 4 vittorie, sono usciti secondi dalla Pool E e si preparano ad ospitare la squadra di Fefè De Giorgi e del grande ex Stijn D’Hulst. Si scenderà in campo mercoledì 4 marzo (ore 20.30) mentre il Ritorno verrà disputato all’Eurosuole Forum di Civitanova mercoledì 11 marzo.

In caso di qualificazione alle Semifinali, i biancorossi affronteranno la vincente tra Trentino Itas (già incontrata nella fase a gironi) e i polacchi dello Jastrzebski Wegiel.

Il programma

Andata Quarti di Finale Cev Champions League

Mercoledì 4 marzo 2020, ore 15.00

Fakel Novy Urengoy (RUS) – Sir Sicoma Monini Perugia (ITA)

Diretta streaming su DAZN Commento di Marcello Piazzano

(Dobrev-Twardowsky)

Andata Quarti di Finale Cev Champions League

Mercoledì 4 marzo 2020, ore 20.30

Knack Roeselare (BEL) – Cucine Lube Civitanova (ITA)

Diretta streaming su DAZN commento di Andrea Zorzi e Samuele Papi

(Fernandez Fuentes-Simic)

Andata Quarti di Finale Cev Champions League

Giovedì 5 marzo 2020, ore 20.30

Trentino Itas (ITA) – Jastrzebski Wegiel (POL)

Diretta streaming su DAZN commento di Andrea Zorzi e Alberto Cisolla

(Cambré-Vinaliev)

Prossimo turno

Ritorno Quarti di Finale Cev Champions League

Martedì 10 marzo 2020, ore 20.30

Sir Sicoma Monini Perugia (ITA) - Fakel Novy Urengoy (RUS)

(Ozbar-Ovuka)

Mercoledì 11 marzo 2020, ore 20.30

Cucine Lube Civitanova (ITA) - Knack Roeselare (BEL)

(Sarikaya-Witte)

Giovedì 12 marzo 2020, ore 18.00

Jastrzebski Wegiel (POL) – Trentino Itas (ITA)

(Oleynik-Zulfugaro)