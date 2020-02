Cev Champions League maschile: Perugia, Trentino e Civitanova ai quarti di finale

Chiude con il percorso netto la Pool D di Champions League la Sir Sicoma Monini Perugia che sconfigge in quattro set il Varsavia ed ora aspetta il sorteggio di oggi (alle ore 13:00) per conoscere quale sarà il suo cammino nella fase ad eliminazione diretta.

Intanto Heynen ed i suoi ragazzi si godono il successo di ieri sera, arrivato dopo un match di alto profilo tecnico e con i Block Devils che, nonostante i diversi cambi operati dal tecnico belga (anche in vista dell’imminente Final Four di Coppa Italia), giocano una bella pallavolo fatta di tanta qualità in fase break, di un’ottima correlazione muro-difesa e di tante giocate spettacolari che hanno esaltato i tremila del PalaBarton.

La Repubblica Ceca si rivela di nuovo terreno fertile per le ambizioni europee di Trentino Volley. Nella nazione in cui undici anni fa conquistò la sua prima Champions League, la Società gialloblù ha infatti centrato l’obiettivo che aveva messo nel mirino da inizio stagione, staccando la qualificazione ai quarti di finale del massimo torneo continentale. Per garantirsi il pass che la riporta a pieno titolo fra le otto migliori squadre d’Europa, i gialloblù hanno però dovuto soffrire per oltre due ore di gioco in casa dello Jihostroj Ceske Budejovice nel sesto ed ultimo turno della Pool A; finiti sotto 0-2 dopo un avvio di match tutto nel segno dei cechi, Giannelli e compagni hanno trovato la forza per ribaltare il punteggio, anche attraverso un cambio di modulo, che ha visto l’inserimento in pianta stabile del baby posto 4 Michieletto nella formazione titolare e lo spostamento di Cebulj nel ruolo di opposto al posto di Vettori.

La Cucine Lube Civitanova resta imbattuta nel girone di Champions League chiudendo con la sesta vittoria su sei gare disputate: 3-1 al Fenerbahce HDI Sigorta Istanbul in un Eurosuole Forum gremito da 3500 spettatori. In attesa del sorteggio di oggi che deciderà l’avversario dei biancorossi nei Quarti di Finale. I campioni d’Europa, al successo numero 17 di fila nella massima competizione europea (considerando anche la scorsa stagione), scendono in campo con una formazione inedita e hanno la meglio sui combattivi turchi, che portano a casa il secondo set ma devono poi cedere ai 13 muri e 8 ace della Cucine Lube Civitanova (che attacca al 56%), guidata dai 19 punti dell’MVP Jacopo Massari.

I tabellini​

Sir Sicoma Monini Perugia - Verva Varsavia 3-1 (25-17, 25-27, 25-17, 25-19)

Sir Sicoma Monini Perugia: Zhukouski 5, Atanasijevic 16, Ricci 11, Russo 13, Taht 5, Plotnytskyi 20, Piccinelli (libero), Biglino 2. N.e.: Lanza, De Cecco Colaci, Podrascanin (libero), Leon. All. Heynen, vice all Fontana.

Verva Varsavia: Brizard 1, Udrys 15, Wrona 4, Niemiec 8, Tillie 10, Kwolek 4, Wojtaszek (libero), Kozlowski, Grobelny 8, Krol 2, Kowalczyk 1, Jaglarski (libero). N.e.: Kopysc. All. Anastasi, vice all. Redzioch.

Arbitri: Vladimir Simonovic – Alexandros Mylonakis

Jihostroj Ceske Budejovice-Trentino Itas 2-3 (25-21, 25-22, 15-25, 22-25, 11-15)

Jihostroj Ceske Budejovice​: De Amo 1, Michalek 12, Mach 8, Sotola 22, Zmrhal 10, Todua 10, Krystof (L); Ondrovic, 1, Krestan, Mechkarov, Fila 1. N.e. Piskacek. All. Renè Dvorak.

Trentino Itas​: Vettori 9, Cebulj 10, Lisinac 23, Giannelli 5, Russell 19, Candellaro 6, Grebennikov (L); Michieletto 8, Kovacevic. N.e. Daldello, De Angelis, Codarin, Sosa Sierra. All. Angelo Lorenzetti.

Arbitri: Ozbar di Istanbul (Turchia) e Guillet di Tolosa (Francia).

Durata: 29’, 31’, 23’, 31’, 19’; tot 2h e 13’.

Cucine Lube Civitanova – Fenerbahçe HDI Sigorta Istanbul 3-1 (25-17, 21-25, 25-18, 25-22)

Cucine Lube Civitanova: Kovar 13, D’Hulst 1, Marchisio (L), Juantorena 1, Massari 19, Leal Hidalgo 17, Diamantini 10, Mossa De Rezende 0, Bieniek 14. N.E. Anzani, Rychlicki, Simon Aties, Balaso, Ferri. All. De Giorgi.

Fenerbahçe HDI Sigorta Istanbul: Kiyak 1, Yatgin 4, Unver 19, Rossard 12, Batur 7, Hidalgo Oliva 12, Karasu 0, Akdeniz 8, Dengin (L), Karatas (L). N.E. Ter Maat, Buyukgoz, Sikar, Stanicki. All. Sordyl.

Arbitri: Rodriguez Jativa, Simonovska.

Durata: 26′, 25′, 21′, 30′; tot: 102′.