CEV Champions League Super Finals: la finale femminile in diretta su RaiDue

Si avvicina l’appuntamento con le CEV Champions League Super Finals in programma a Verona sabato 1 maggio. All’atto conclusivo della più importante manifestazione per club del Vecchio Continente parteciperanno ben due formazioni tricolori: nella finale maschile la Trentino Itas affronterà la squadra polacca del Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle, mentre in quella femminile le ragazze dell’Imoco Volley Conegliano se la vedranno con le turche del VakifBank Istanbul.

La copertura televisiva in Italia sarà massima per le Super Finals che saranno trasmesse in diretta da RaiDue, Rai Sport e da SKY Sport. I collegamenti inizieranno nel pomeriggio con ampi approfondimenti prima e dopo la trasmissione in diretta delle due partite. La finale femminile, in programma alle ore 17, sarà trasmessa in diretta su RaiDue e Sky Sport Uno, mentre quella maschile, alle ore 20.30, la si potrà vedere su RaiSport e Sky Sport Uno.

Il dettaglio:

RAIDUE

Finale Femminile

Commentatori: Marco Fantasia e Giulia Pisani

Sabato 1 maggio ore 17.00

A.Carraro Imoco Conegliano (ITA) - VakifBank Istanbul (TUR)

Finale Maschile

Commentatori: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

Sabato 1 maggio ore 20.30

Trentino Volley (ITA) – Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle (POL)

Lo studio pre e post partita sarà condotto da Fabio Vullo

SKY SPORT UNO

Finale Femminile

Commentatori: Roberto Prini e Consuelo Mangifesta

Sabato 1 maggio ore 17.00

A.Carraro Imoco Conegliano (ITA) - VakifBank Istanbul (TUR)

Finale Maschile

Commentatori: Stefano Locatelli e Andrea Zorzi

Sabato 1 maggio ore 20.30

Trentino Volley (ITA) – Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle (POL)

Studio pre e post partita

