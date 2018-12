CEV Cup: i Campioni del Mondo per Club trentini questa sera in campo per il ritorno contro il Lausanne

Messo in bacheca il quinto trofeo iridato conquistato domenica sera in Polonia al Mondiale per Club, vinto nella Finale tutta italiana contro la Cucine Lube Civitanova, la Trentino Itas torna subito ad indossare i panni europei questa sera alle 20.30 nella sfida di ritorno dei sedicesimi di CEV Cup. Il pubblico trentino potrà festeggiare i propri beniamini nuovamente protagonisti alla BLM Group Arena per il secondo match contro il Lausanne UC, valido per la qualificazione agli Ottavi di Finale della competizione. Nella trasferta in Svizzera dell’andata i ragazzi di Lorenzetti hanno sbancato facilmente la University Sports Hall di Losanna e il netto 0-3 consente quindi ai trentini di qualificarsi con la vittoria di soli due set.

La formula

La formula prevede una fase a eliminazione suddivisa in Trentaduesimi, Sedicesimi, Ottavi e Quarti di Finale, con 24 squadre al via più altre 14 eliminate durante la seconda e terza fase preliminare della 2019 Champions League. Al termine di questa fase le quattro vincenti accederanno alle Semifinali e Finali. Tutti i turni si giocheranno con gare di andata e ritorno.