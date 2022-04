Champions league maschile: Trento e Perugia in campo nella semifinale di ritorno

Appuntamento imperdibile quello di domani sera, giovedì 7 aprile, alle ore 20.30, con Sir Sicoma Monini Perugia e Itas Trentino che si troveranno di fronte per l’ottava volta in stagione, la quarta volta in CEV Champions League maschile. La spettacolare semifinale di andata, vero e proprio highlight della pallavolo italiana nella vetrina europea targata CEV Champions League, ha premiato l’Itas, in grado di ribaltare il fattore campo imponendosi al tie break, grazie ad un’ottima prestazione di squadra esaltata dai 26 punti di Michieletto e dai 25 di Kaziyski. Terza sconfitta stagionale contro i trentini per la Sir, a seguito di quattro vittorie, in grado di rimontare due volte gli ospiti ma non nel set corto. La contesa resta tuttavia ancora apertissima: chi vincerà la gara andrà a giocarsi le CEV Super Finals di Lubiana, in programma il 22 maggio, salvo il prolungarsi della gara al quinto set: in tal caso l’Itas avrebbe una seconda immediata possibilità, il Golden Set, in caso di sconfitta.

Nell’altra Semifinale, quella tutta polacca tra Kedzierzyn-Kozle e Jastrzebski Wegiel, lo scenario si presenta meno incerto: per avanzare in Finale, i campioni di Polonia allenati da Andrea Gardini dovranno portare al Golden Set i Campioni d’Europa in carica.

Le gare saranno trasmesse in diretta streaming su discovery+ e sul canale Eurosport 2, mentre il derby italiano andrà in onda su Rai Sport.

Il programma

CEV Champions League 2022

Semifinali, gara di ritorno

Giovedì 7 aprile, ore 20.30

Trentino Itas - Sir Sicoma Monini Perugia

Arbitri: Wim Cambré, Stefano Cesare

Diretta: RAI Sport

Commento di Maurizio Colantoni e Fabio Vullo

Diretta: discovery+, Eurosport 2

Commento di Fabrizio Monari e Paolo Cozzi

Giovedì 7 aprile, ore 20.00

Azoty Kedzierzyn-Kozle (POL) - Jastrzebski Wegiel (POL)

Arbitri: Aleksandar Petrovic, Wojciech Maroszek

Diretta: discovery+

Commento di Gianmario Bonzi

CEV SuperFinals

Ljubljana, Slovenia

Domenica 22 maggio 2022