Champions League femminile: la Savino Del Bene Scandicci vince al tie break il derby con l'Imoco

Festeggia la Savino Del Bene Scandicci nel derby italiano di CEV Champions League: la squadra toscana vince per 3-2 la sfida del quinto turno della fase a gironi contro l'Imoco Volley Conegliano e ottiene, con un turno d'anticipo, la matematica qualificazione ai quarti di finale della massima competizione europea. Ribaltando il risultato della gara d'andata, in cui era stata Conegliano a spuntarla al tie break, la Savino Del Bene si conferma in testa alla Pool D con 4 vittorie e 12 punti, rendendosi quindi irraggiungibile dalle venete, che hanno all'attivo 3 vittorie e 8 punti: un traguardo storico per le toscane, che per la prima volta nella loro storia centrano questo obiettivo. L'Imoco si giocherà le residue chance di passare il turno nell'ultima giornata, martedì 26 febbraio: per entrare tra le tre migliori seconde della prima fase, le pantere dovranno battere il Commercecon Lodz e sperare in una combinazione di risultati positivi dagli altri 4 gironi.

Savino Del Bene SCANDICCI - Imoco Volley CONEGLIANO 3-2 (15-25, 25-22, 25-23, 20-25, 15-9)

Savino Del Bene SCANDICCI: Malinov 3, Ferreira Da Silva 9, Haak 22, Stevanovic 4, Bosetti 15, Vasileva 11, Merlo (L), Bisconti, Caracuta. Non entrate: Mastrodicasa (L), Mitchem, Papa, Mazzaro, Zago. All. Parisi.

Imoco Volley CONEGLIANO: De Kruijf 13, Lowe 7, Danesi 7, Wolosz 2, Hill 15, Sylla 20, De Gennaro (L), Folie 8, Fabris 9, Bechis, Fersino. Non entrate: Tirozzi, Moretto (L). All. Santarelli.

Arbitri: Mokry, Collados.

Durata set: 20', 28', 26', 28', 16'; Tot: 118'.

I risultati della 5^ giornata

Pool A

Allianz Stuttgart (GER) - VakifBank Istanbul (TUR) 0-3 (23-25, 18-25, 18-25)

Maritza Plovdiv (BUL) - Beziers VB (FRA) 3-1 (25-15, 19-25, 25-15, 25-16)

Classifica : VakifBank Istanbul 15 (5-0), Allianz Stuttgart 9 (3-2), Beziers VB 3 (1-4), Maritza Plovdiv 1 (1-4).

Pool B

Uralochka-NTMK Ekaterinburg (RUS) - Eczacibasi VitrA Istanbul (TUR) 2-3 (20-25, 22-25, 25-19, 25-22, 8-15)

Hameenlinna (FIN) - Dinamo Kazan (RUS) 0-3 (19-25, 18-25, 19-25)

Classifica : Eczacibasi VitrA Istanbul 14 (5-0), Dinamo Kazan 10 (3-2), Uralochka NTMK Ekaterinburg 6 (2-3), Hameenlinna 0 (0-5).

Pool C

Budowlani Lodz (POL) - Igor Gorgonzola Novara 0-3 (19-25, 16-25, 11-25)

Minchanka Minsk (BLR) - RC Cannes (FRA) 21/02

Classifica : Igor Gorgonzola Novara 15 (5-0), Budowlani Lodz 8 (3-2), RC Cannes 4 (1-3), Minchanka Minsk 0 (0-4).

Pool D

Savino Del Bene Scandicci - Imoco Volley Conegliano 3-2 (15-25, 25-22, 25-23, 20-25, 15-9)

SSC Palmberg Schwerin (GER) - Commercecon Lodz (POL) 3-1 (23-25, 25-21, 25-18, 25-17)

Classifica : Savino Del Bene Scandicci 12 (4-1), Imoco Volley Conegliano 8 (3-2), SSC Palmberg Schweriner 7 (2-3), Commercecon Lodz 3 (1-4).