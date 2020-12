Champions League maschile: al via la Main Phase per la Trentino Itas

La Trentino Itas, dopo aver superato agilmente i due turni preliminari, si appresta ad ospitare e a giocare alla BLM Group Arena di Trento il primo atto della tre giorni della Pool E. I trentini danno il via alla ricerca del quarto titolo europeo di Champions League nella loro storia. Oggi, 1 dicembre 2020 alle ore 16.00, si inaugurerà la Main Phase del girone E, dove gli uomini di Lorenzetti si troveranno ad affrontare i campioni in carica russi, il Lokomotiv Novosibirsk.

Per Trento, sono tre gli appuntamenti in programma: Lokomotiv Novosibirsk (martedì 1 dicembre, ore 16.00) CEZ Karlovarsko (mercoledì 2 dicembre, ore 19.30) e VfB Friedrichshafen (giovedì 3 dicembre, ore 16.00). La gara con i tedeschi di giovedì sarà visibile in diretta anche su RAI Sport.

La formazione gialloblù arriva all’appuntamento con una sola partita ufficiale giocata nell’ultimo mese (quella di mercoledì scorso persa con la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia) e con ancora qualche incertezza sugli effettivi di cui potrà disporre. Lo staff tecnico rimane infatti sempre in attesa di sapere se potrà effettivamente utilizzare Simone Giannelli e Lorenzo Sperotto; i due palleggiatori di ruolo della rosa eseguiranno nei prossimi giorni ulteriori tamponi molecolari. La loro eventuale negatività al Covid-19 consentirà di poterli avere a disposizione per i match.

Il programma

Martedì 1 dicembre, ore 16.00

Trentino Itas (ITA) - Lokomotiv Novosibirsk (RUS)

(Akinci-Porvazkik)

Mercoledì 2 dicembre, ore 19.30

CEZ Karlovarsko (CZE) – Trentino Itas (ITA)

(Luts-Akinci)

Giovedì 3 dicembre, ore 16.00

VfB Friedrichshafen (GER) – Trentino Itas (ITA)

Diretta RAI Sport

Diretta streaming su raiplay.it

(Akinci-Mylonakis)

Commento di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta