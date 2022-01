Champions League maschile: in campo Civitanova e Trento, Perugia vince a tavolino

Torna in scena la CEV Champions League maschile, giunta al giro di boa del “4th Round”, ovvero dei gironi che precedono i Quarti di Finale. Nella prima giornata di ritorno, le due italiane scenderanno in campo mercoledì 26 gennaio in cerca di punti fondamentali per il passaggio del turno, che sarà riservato alle prime classificate dei rispettivi gironi e a solo tre delle migliori seconde. Aprirà le danze alle 17.00 italiane la Trentino Itas, impegnata nell’ostica trasferta ad Istanbul contro il Fenerbahçe HDI, terzo classificato nel Pool E a solo una vittoria di distanza dai trentini. Gli uomini allenati da Lorenzetti, privi di Lisinac, cercheranno dunque di tenere a debita distanza in classifica i turchi, e allo stesso tempo di non perdere il passo della sempre più prima ed a punteggio pieno Sir Sicoma Monini Perugia, vittoriosa a tavolino a causa della defezione dei francesi del Cannes Dragon. Alle 19.30 invece tocca alla Cucine Lube Civitanova difendere il primato del proprio girone, contro gli sloveni dell’OK Merkur Maribor, attualmente ultimi nel Pool C: i cucinieri sono alla ricerca della quarta vittoria in altrettanti incontri. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming su Discovery+.

Il programma

Main Phase Pool C, 4a giornata

Mercoledì 26 gennaio 2022 ore 19.30

Cucine Lube Civitanova - Ok Merkur Maribor (SLO)

Arbitri: Wim Cambré, Ksenija Jurkovic

Diretta: Discovery+

Commento di Gianmario Bonzi e Paolo Cozzi

Main Phase Pool E, 4a giornata

Mercoledì 26 gennaio 2022 ore 17.00

Fenerbache Hdi Istanbul (TUR) - Trentino Itas

Arbitri: Alexey Pashkevich, Ari Jokelainen

Diretta: Discovery+

Commento di Fabrizio Monari e Rachele Sangiuliano

Main Phase Pool E, 4a giornata

Sir Sicoma Monini Perugia - As Cannes Dragons (FRA) 3-0 (25-0, 25-0, 25-0)