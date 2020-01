Champions League maschile: Civitanova batte Trento in tre set

Terzo successo consecutivo in Europa e un’altra vittoria da 3 punti per la Cucine Lube Civitanova che, all’esordio casalingo in Champions League, batte la Trentino Itas con un secco 3-0 (25-21, 25-18, 25-15) in un Eurosuole Forum ai limiti del tutto esaurito e consolida ulteriormente la vetta nella Pool A. I biancorossi, guidati da un ottimo Juantorena (MVP e top scorer con 19 punti) chiudono la sfida in tre set senza lasciare scampo agli ospiti (senza Russell e Kovacevic), poco efficaci in attacco. Martedì (ore 20.30) sarà ancora Champions League all’Eurosuole Forum. Questa volta contro i cechi del Ceske Budejovice.

Tabellino

Cucine Lube Civitanova - Trentino Itas 3-0 (25-21, 25-18, 25-15)

Cucine Lube Civitanova: Kovar 0, Juantorena 19, Leal 10, Rychlicki 7, Diamantini 0, Simon 5, Bruno 0, Bieniek 10, Balaso (L). N.E. Anzani, D'Hulst, Marchisio, Massari. All. De Giorgi.

Trentino Itas: Michieletto 6, Vettori 0, Giannelli 1, Grebennikov (L), Candellaro 7, Tzourits 11, Sosa Sierra 0, Cebulj 8, Lisinac 3. N.E. Russell, Daldello, De Angelis, Codarin, KovacevicAll. Lorenzetti.

Arbitri: Gerothodoros, Mezoffy.

Durata set: 30', 27', 23'; tot: 80'.

Spettatori 3.639.