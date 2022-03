Champions League maschile: Civitanova superata in casa dallo Jastrezbeski

La fase a eliminazione diretta di CEV Champions League maschile si apre in salita per la Cucine Lube Civitanova. Proprio come lo scorso anno, una corazzata polacca dà un grosso dispiacere ai biancorossi in terra marchigiana. A espugnare il quartier generale dei campioni d’Italia questa volta è lo Jastrzebski Wegiel del palleggiatore Toniutti, fuoriclasse che nella passata stagione ci era riuscito con la maglia dello Zaksa. I cucinieri capitolano in tre set (22-25, 23-25, 19-25) faticando molto nel cambio palla. Mercoledì 16 marzo (ore 20.30), nel match di ritorno in Polonia, per ribaltare la situazione Civitanova dovrà imporsi per 3-0 o 3-1 e vincere il successivo Golden Set. In evidenza nella sfida di ieri l’ex opposto biancorosso Jan Hadrava, MVP del match e top scorer con 14 punti a referto (59%) come il suo compagno Fornal (60%) e come il biancorosso Simon, autore di 2 ace e 3 block. Tra i più regolari della Lube si distingue Lucarelli (11 punti con il 53%, 1 ace e 1 muro).

Domani 10 marzo invece, alle 20.30 e questa volta anche in diretta su Rai Sport, si ripropone il Quarto di Finale Trentino Itas - Berlin Recycling Volleys, rematch dei Quarti della scorsa edizione, che aveva visto gli uomini di Lorenzetti passare il turno concedendo soltanto un set ai tedeschi.

La Sir Sicoma Monini Perugia e i campioni uscenti di Kedzierzyn-Kozle, sono infatti già approdate al turno successivo per le tristemente note vicende extra sportive, ai danni di Zenit San Pietroburgo e Dinamo Mosca.

Il tabellino

Cucine Lube Civitanova – Jastrzebski Wegiel 0-3 (22-25, 23-25, 19-25)

Cucine Lube Civitanova: Garcia 7, Sottile, Marchisio, Balaso (L), Lucarelli 11, Zaytsev 5, Diamantini 1, Simon 14, De Cecco, Anzani 3, Yant 9. N.E. Juantorena, Jeroncic, Penna. All. Blengini.

Grupa Azoty Jastrzebski Wegiel: Hadrava 14, Popiwczak (L), Toniutti, Boyer, Wisniewski 8, Clevenot 7, Fornal 14, Macyra 5. N.E. Baroti, Tervaportti, Cedzynski, Szwed, Biniek, Szymura. All. Gardini.

Arbitri: Rajkovic e Krticka.