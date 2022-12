Champions League maschile: Civitanova vince in Belgio

La Cucine Lube Civitanova centra in Belgio la terza vittoria nella Pool C della CEV Champions eague maschile consolidando il primato solitario grazie al successo in quattro set sui padroni di casa dello Knack. Un exploit che conferma ancora una volta lo stato di grazia e la grande concentrazione della Lube nel massimo torneo continentale. Dopo un primo set a senso unico per la Lube, arriva la reazione prepotente del sestetto belga, che non esce più dal match e lotta punto a punto piegando le gambe solo nelle volate, con i biancorossi concreti ai limiti del cinismo nel finale del terzo set e più lucidi nel pericoloso braccio di ferro del quarto. Se a chiudere da top scorer con 22 punti è l’opposto avversario Koukartsev, a fare la differenza nei momenti topici sono le bordate di Zaytsev (21 punti con il 51% di efficacia e 3 muri) e di Yant (20), imbeccati alla grande da De Cecco, MVP della serata. Curioso il siparietto dei 100 supporter francesi accorsi per sostenere il proprio beniamino Barthelemy Chinenyeze (10 sigilli). Lo scontro al vertice dell’ultimo turno del girone d’andata della Pool D, remake delle SuperFinals 2021 e 2022, ha visto la Trentino Itas imporsi per 3-1 contro i polacchi del Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle al termine di una partita risultata vibrante e combattuta palla su palla sino all’ultimo. A maggior ragione il successo e i conseguenti tre punti per classifica del girone, ora condotto in solitario dalla squadra di Lorenzetti con tre punti di vantaggio). Nel giorno della duecentesima partita internazionale della sua storia, Trento non ha tradito, ritrovando in un sol colpo carattere ed efficienza in attacco, come racconta il 56% di squadra fatto registrare oggi. A spingere verso l’alto le percentuali gialloblù a rete ci hanno pensato Alessandro Michieletto, autore di una prestazione monstre (21 punti col 71% e 4 ace: mvp), ma anche l’ottimo innesto di Dzavoronok (10 col 62%) e la crescita esponenziale di Kaziyski (14 col 45%).

Nella quarta giornata della fase a gironi, in programma tra mercoledì 14 e giovedì 15 dicembre, le tre italiane sono attese da altrettanti impegni casalinghi: Civitanova - Tours, Trento - Karlovarsko e Perugia - Ziraat.

CEV Champions League 2023 – Pool Phase, Leg 4

Pool C

Mercoledì 14 dicembre 2022, ore 19.00

Cucine Lube Civitanova – Tours VB (FRA)

Pool D

Giovedì 15 novembre 2022, ore 20.30

Trentino Itas – Cez Karlovarsko (CZE)

Pool E

Giovedì 15 novembre 2022, ore 20.00

Sir Sicoma Monini Perugia – Ziraat Bank Ankara (TUR)