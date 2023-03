Champions League maschile: Golden Set fatale per la Trentino Itas, il Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle accede in semifinale

Il sogno di confermarsi per il terzo anno consecutivo fra le quattro migliori squadre d’Europa svanisce solo al golden set per la Trentino Itas. Ad interromperlo il Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle, che dopo aver sbarrato la strada per due volte in Finale a Verona nel 2021 e a Lubiana nel 2022, questa volta ha eliminato i gialloblù ad un passo dalle semifinali.

Il ritorno dei quarti di finale giocato ieri alla BLM Group Arena ha confermato il grande equilibrio che le due squadre avevano saputo mettere in mostra già nove giorni fa in Polonia nella gara d’andata ma, come allora, sono stati i Campioni in carica a dimostrarsi più cinici ed efficaci nei momenti importanti.

Il successo al quinto set nel match ufficiale è infatti servito ai gialloblù “solo” per arrivare a giocarsi il parziale di spareggio, dimostrando ancora una volta tutta la tempra ed il carattere di una squadra che aveva impattato meglio sul match, in seguito aveva subito il ritorno degli avversari ma era comunque riuscita a tenere in vita le speranze di qualificazione sino alla fine, recuperando da 1-2 a 3-2. Il golden set è stato segnato dal muro degli ospiti (a segno 19 volte durante tutta la serata), spegnendo via via le speranze dei padroni di casa. Al di là dell’eliminazione, sul mondoflex di gioco restano comunque tanti aspetti positivi per la Trentino Itas, che ha ritrovato Lisinac (14 punti col 63% in attacco) e che può continuare a contare sulle certezze rappresentate da Kaziyski (28 punti anche stasera, best scorer), Michieletto (23 con il 59% a rete, un muro e ben 5 ace) e Podrascanin: 67% in primo tempo, un ace e sei block per un totale di 13 punti. Punti fermi da cui ripartire in vista dell’imminente avvio dei Play Off Scudetto (già domenica, sempre alla BLM Group Arena contro Monza).

Trentino Itas-Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle 3-2 (25-19, 23-25, 27-29, 25-21, 15-12) | Golden Set 9-15

TRENTINO ITAS: Sbertoli, Lisinac 14, Kaziyski 28, Michieletto 23, Podrascanin 13, Lavia 11, Laurenzano (L); Nelli, Džavoronok, Cavuto. N.e. D’Heer, Pace, Berger, Depalma. All. Angelo Lorenzetti.

GRUPA AZOTY: Sliwka 16, Smith 12, Kaczmarek 27, Bednorz 20, Pashitskii 2, Janusz 2, Shoji (L); Kluth, Huber 12, Staszewski. N.e. Stepien, Wiltenburg, Zalinski e Banach. All. Tuomas Sammelvuo.

ARBITRI: Schimpl di Bratislava (Slovacchia) e Szabo di Budapest (Ungheria).

DURATA SET: 22’, 28’, 33’, 22’, 16’, 16’; tot 2h e 18’.

NOTE: 2.367 spettatori, incasso di 21.538 euro.

Trentino Itas: 12 muri, 10 ace, 19 errori in battuta, 9 errori azione, 49% in attacco, 46% (18%) in ricezione. Grupa Azoty: 19 muri, 8 ace, 25 errori in battuta, 8 errori azione, 51% in attacco, 44% (20%) in ricezione. Mvp: Kaczmarek.



Credit Foto: Trentino Itas