Champions League maschile: la Lube Civitanova vince a Lisbona e vola ai quarti di finale

Le notti di Champions League esaltano i campioni d’Italia che centrano in anticipo il pass per i quarti del più prestigioso torneo continentale per Club. La risposta della Cucine Lube Civitanova ai passaggi a vuoto in Coppa Italia e campionato arriva in Portogallo con una vittoria corsara per 3-0 (18-25, 19-25, 18-25) sul campo dello Sport Lisboa e Benfica nel 2° turno di ritorno della Pool C. Un successo che blinda definitivamente il primato nel raggruppamento, con i biancorossi capaci di piazzare la quinta affermazione in altrettante partite europee.

Nel primo set Civitanova domina al servizio (5-0) ed è più concreta in attacco, con Bottolo grande protagonista (8 punti con l’80% di positività e 4 ace) per il 18-25 conclusivo. Al rientro la pressione lusitana aumenta, ma i 7 punti di Garcia e gli 8 di Yant portano le offensive Lube al 70% nella seconda parte di un set che rischiava di prendere una brutta piega (19-25). Tutto più lineare nel terzo atto, con il sestetto marchigiano sul pezzo fin dall’inizio e costante sia al centro che in attacco. Finale in crescendo per Anzani (4 muri nel match) e Yant (14 punti), ma il top scorer è Garcia con 15 sigilli, mentre capitan De Cecco, in gran serata, si prende il premio come MVP della sfida. Cucinieri devastanti tanto al servizio (7 a 1 gli ace) come in attacco (62% di positività contro il 46% portoghese) e superiori a muro (9 a 7 i block).

Domani, mercoledì 11 gennaio, nell’altro match il Tours ospiterà il sestetto belga dello Knack Roeselare, che il 25 gennaio (ore 20) giocherà all’Eurosuole Forum contro la Lube nell’ultimo turno della Pool C.

Il tabellino

SPORT LISBOA E BENFICA-CUCINE LUBE CIVITANOVA 0-3 (18-25, 19-25,18 -25)

SPORT LISBOA E BENFICA: Oliveira 1, Bernardo (L), Lopes, Wohlfahrtstatter 2, Westermann 2, Casas (L), Lucas Gaspar, Ventura Machado 7, Nikula 11, Santos 1, Da Silva Violas, Ryuma Oto Aleixo 8, Silva Puron ne, De Souza Falcao 6. All. Matz.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Garcia Fernandez 15, Sottile ne, D’amico (L), Balaso (L), Zaytsev ne, Chinenyeze 9, Nikolov 1, Diamantini ne, Gottardo, De Cecco 3, Anzani 8, Bottolo 11, Yant Herrera 14. All. Blengini.

ARBITRI: Jurkovic (CRO) e Akdemir (TUR)

Calendario Cev Champions League maschile

Pool D

Mercoledì 11 gennaio 2023, ore 20.30

Decospan VT Menen (BEL) – Trentino Itas

Arbitri: Bruno Muha, Chantal Kaiser

Diretta Eurosport 2 e discovery+

Telecronaca di Gianmario Bonzi e Paolo Cozzi

Pool E

Mercoledì 11 gennaio 2023, ore 18.00

ACH Volley Ljulbjana (SLO) – Sir Sicoma Monini Perugia

Arbitri: Aleksandar Vinaliev, Wojciech Maroszek

Diretta discovery+

Telecronaca di Fabrizio Monari e Rachele Sangiuliano