Champions League maschile: la Trentino Itas supera in rimonta il Lokomotiv Novosibirsk

La Trentino Itas dà un colpo secco di spugna ad un mese di novembre contrassegnato dal Coronavirus e dai tanti rinvii, inaugurando dicembre 2020 con una importantissima vittoria contro il Lokomotiv Novosibirsk nel match d’esordio del primo concentramento della Pool E di 2021 CEV Champions League. Alla BLM Group Arena, che per tre giorni ospiterà partite internazionali senza soluzione di continuità, i gialloblù hanno rialzato la testa imponendosi al tie break al termine di una partita molto combattuta ma in cui, piano piano, il carattere, il cuore e la rabbia dei gialloblù sono venuti a galla in maniera sempre più prorompente. Sotto 0-2, pur giocando allo stesso livello degli avversari, la formazione di Angelo Lorenzetti non ha infatti smesso di credere nella vittoria, conquistando allo sprint terzo e quarto parziale e tirando poi una definitiva riga nel tie break, dominato grazie ad un turno al servizio da sogno di Nimir.

Il tabellino

Trentino Itas-Lokomotiv Novosibirsk 3-2 (21-25, 23-25, 25-23, 25-23, 15-2)

Trentino Itas: Cortesia 1, Argenta 9, Michieletto 4, Rossini (L), Santos De Souza 12, Kooy 20, Abdel-Aziz 12, Sosa Sierra 0, Podrascanin 13, Lisinc 4, De Angelis 0. N.E. Pizzini, Polo. All. Lorenzetti.

Lokomotiv Novosibirsk: Martynyuk (L), Kostadinov 0, Brazhniuk 7, Voropaev 1, Savin 15, Luburic 10, Tkachev 0, Ivovic 14, Kruglov 5, Lyzik 15, Kazachenkov 2. N.E. Shcherbinin, Golubev, Rodichev. All. Shopov.

Arbitri: Akinci, Porvaznik.

Durata set: 27′, 32′, 29′, 32′, 14′; tot: 134′.

Il programma

Mercoledì 2 dicembre, ore 19.30

CEZ Karlovarsko (CZE) – Trentino Itas (ITA)

(Luts-Akinci)

Giovedì 3 dicembre, ore 16.00

VfB Friedrichshafen (GER) – Trentino Itas (ITA)

Diretta RAI Sport

Diretta streaming su raiplay.it

(Akinci-Mylonakis)

Commento di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta