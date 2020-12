Champions League maschile: oggi l'esordio della Leo Shoes Modena

È arrivato il momento anche per Modena Volley. Dopo le buone prestazioni di Cucine Lube Civitanova, Sir Sicoma Monini Perugia e Trentino Itas, è il turno della Leo Shoes di Andrea Giani di scendere in campo nella massima Competizione Europea.

Modena, dopo un periodo complicato in SuperLega costatole 4 sconfitte consecutive, è tornata alla vittoria contro Ravenna e con un’iniezione di fiducia in più giocherà la fase di andata della main phase della Pool D in Belgio, a Roeselare, dal 15 al 17 dicembre. L’esordio della squadra emiliana, in programma oggi, martedì 15 dicembre alle 17.30, in diretta sia su RAI Sport che su SKY Sport UNO, è sulla carta una sfida entusiasmante, sia per il calibro dell’avversario, la squadra russa del Kemerovo è infatti seconda nella classifica della Super League, sia per la presenza dell’ex Ivan Zaytsev, che ha vestito i colori modenesi nel biennio 2018-2020.

Per i gialli, seguirà poi il giorno successivo il match contro i polacchi del Verva Warszawa Orlen Paliwa e a chiudere la tre giorni europea sarà la sfida del 17 dicembre alle 20.30 contro i padroni di casa.

Il programma

Martedì 15 dicembre 2020, ore 17.30

Kuzbass Kemerovo (RUS) – Leo Shoes Modena (ITA)

Diretta RAI Sport e SKY Sport UNO

Martedì 15 dicembre 2020, ore 20.30

Knack Roeselare (BEL) – Verva Warszawa Orlen Paliwa (POL)

Mercoledì 16 dicembre 2020, ore 17.30

Verva Warszawa Orlen Paliwa (POL) – Leo Shoes Modena (ITA)

Diretta SKY Sport UNO

Mercoledì 16 dicembre 2020, ore 20.30

Knack Roeselare (BEL) – Kuzbass Kemerovo (RUS)

Giovedì 17 dicembre 2020, ore 17.30

Verva Warszawa Orlen Paliwa (POL) – Kuzbass Kemerovo (RUS)

Giovedì 17 dicembre 2020, ore 20.30

Leo Shoes Modena – Knack Roeselare (BEL)

Diretta SKY Sport UNO