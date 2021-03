Champions League maschile: Trentino Itas conquista la finale

Dopo Praga, Lodz, Bolzano e Cracovia la straordinaria epopea continentale di Trentino Volley in CEV Champions League si arricchirà di un’altra tappa da ricordare, indipendentemente dal risultato che scaturirà. E’ quella di Verona, dove sabato primo maggio la Trentino Itas disputerà la sua quinta finale del massimo trofeo continentale di sempre, affrontandoi polacchi del Kedzierzyn-Kozle, che a sorpresa stasera hanno eliminato Kazan al golden set.

La Trentino Diatec si è assicurata questo nuovo appuntamento trascinando al tie break Perugia al PalaBarton nell’accesissima semifinale di ritorno. Il successo per 3-0 ottenuto sei giorni prima alla BLM Group Arena è stato quindi capitalizzato appieno, gestendo bene l’iniziale veemenza degli umbri (subito avanti 2-0) e poi andando a riprendere gli avversari grazie alla vittoria allo sprint nel terzo set e alla perentoria affermazione nel quarto periodo. Quello che serviva per staccare la qualificazione; il tie break, infatti, è servito solo per rendere meno amare l’eliminazione dei locali ma la festa è stata tutta dei gialloblù. Nimir (mvp del match con 17 punti), Capitan Giannelli e Lucarelli hanno guidato alla riscossa i compagni, indicando la strada verso il traguardo più ambito della stagione.

“Abbiamo messo tantissimo cuore in questa partita e ci siamo meritati pienamente la qualificazione – ha spiegato il Capitano Simone Giannelli al termine del match – ; c’è stato molto da soffrire, ma sotto 0-2 siamo riusciti ad aprirci un varco per rimettere in discussione il risultato e poi siamo venuti fuori alla distanza come un grande spirito di gruppo. Siamo felicissimi ma sappiamo di non aver ancora fatto nulla, ci attende un finale di stagione intensissimo, da vivere al massimo”.

La squadra farà rientro a Trento e, dopo un giovedì di assoluto riposo, a partire da venerdì inizierà a preparare il prossimo impegno, anche in questo caso in trasferta. Domenica 28 marzo i gialloblù saranno infatti di scena all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche per gara 1 di Semifinale di Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca 2021 da giocare con la Cucine Lube. Fischio d’inizio programmato per le ore 18: diretta RAI Sport + e Radio Dolomiti.

Il tabellino

Sir Sicoma Monini Perugia-Trentino Itas 3-2(25-22, 25-17, 23-25, 17-25, 15-6)

Sir Sicoma Monini Perugia: Solé 11, Travica 1, Leon 21, Ricci 7, Ter Horst 15, Plotnytskyi 14, Colaci (L); Vernon-Evans, Zimmerman, Muzaj 5, Russo 3, Piccinelli (L). N.e. Sossenheimer e Atanasijevic. All. Vital Heynen

Trentino Itas: Podrascanin 5, Giannelli 2, Michieletto 9, Lisinac 8, Nimir 17, Lucarelli 11, Rossini (L); Kooy, Sosa Sierra 1, Cortesia, Argenta 2, Sperotto, De Angelis (L). All. Angelo Lorenzetti.

Arbitri: Maroszek di Katowice (Polonia) e Cesare di Roma.

Durata set 28’, 25’, 34’, 28’, 11’; tot 2h e 6’.