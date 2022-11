Champions League maschile: Trentino supera in tre set Decospan VT Menen

La corsa in CEV Champions League inizia col piede giusto per la Trentino Itas. Confermando la tradizione favorevole con le squadre provenienti dal Belgio, stasera alla BLM Group Arena i gialloblù hanno infatti avuto ragione senza particolari problemi del Decospan VT Menen nel match che segnava l’inizio del percorso europeo stagionale dei Vice Campioni d’Europa.

Dopo il 3-0 conquistato a Monza quattro giorni prima, la squadra di Lorenzetti ne ha collezionato subito un altro, approfittando dell’occasione anche per ruotare gli effettivi e concedere una serata di riposo ad alcuni elementi che sin qui ne avevano avuto poco. Il gap tecnico e fisico con l’avversario è apparso subito evidente, consentendo a Trento di chiudere agevolmente ogni set e di testare, come era successo anche a Cagliari nove giorni prima, l’affidabilità della propria panchina. In calce al successo, che proietta subito la Trentino Itas in testa alla classifica della Pool D assieme al Kedzierzyn-Kozle, ci sono quindi le firme di Nelli (mvp del match con 19 punti, 4 muri, 3 ace ed il 60% in attacco) e Džavoronok (15 col 58%) ma anche quella di Lavia, best scorer della partita con 21 palloni vincenti, 4 servizi a punto e un clamoroso 81% a rete. Buona la prova in seconda linea pure di Pace (utilizzato come primo libero) e soddisfazione finale anche per Berger, entrato negli scambi che hanno concluso la partita; il giovane centrale altoatesino ha bagnato il suo esordio assoluto con la maglia di Trentino Volley con un primo tempo vincente e l’ovazione dei 1.600 spettatori presenti.

Trentino Itas-Decospan VT Menen 3-0 (25-16, 25-17, 25-12)

TRENTINO ITAS: D’Heer 3, Sbertoli 1, Lavia 21, Lisinac 5, Nelli 19, Džavoronok 15, Pace (L); Berger 1. N.e. Kaziyski, Michieletto, Depalma, Laurenzano e Podrascanin. N.e. All. Angelo Lorenzetti.

DECOSPAN VT MENEN: Capet 7, Van de Velde 5, Van Hoyweghen, Hainnen 5, Sinnesael 4, Kindt 6, Bille (L); Vanneste 4, Stuer (L), Dedeyne, Dermaux 2, Ocket. All. Frank Depestele.

ARBITRI: Pop di Cluj (Romania) e Simonovska di Podgorica (Montenegro).

DURATA SET: 22’, 23’, 20’; tot 1h e 5’.

NOTE: 1.630 spettatori, incasso di 10.413 euro. Trentino Itas: 9 muri, 8 ace, 9 errori in battuta, 3 errori azione, 62% in attacco, 57% (21%) in ricezione. Decospan VT Menen: 4 muri, 2 ace, 5 errori in battuta, 4 errori azione, 32% in attacco, 34% (11%) in ricezione. Mvp Nelli.