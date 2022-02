Champions League maschile: Trento a caccia della qualificazione, Perugia e Civitanova vogliono chiudere imbattute

Sesto e ultimo atto in arrivo nei i gironi di CEV Champions League maschile 2022, dove si assegneranno gli ultimi pass per i Quarti di Finale. Alla fase successiva della competizione avanzeranno infatti le prime classificate di ognuno dei cinque gironi, e le tre migliori seconde. Occhi puntati su Trentino Itas, chiamata ad espugnare il campo dell’AS Cannes Dragon e allo stesso tempo a sperare in una favorevole combinazione di risultati negli altri raggruppamenti: lo Zaksa nel Pool C, lo Ziraat nel B e il duo Berlino - San Pietroburgo nel D minacciano di prendere il posto dei vicecampioni uscenti. Situazione decisamente più confortevole per le altre due italiane impegnate nella competizione: la Lube Civitanova ha ottenuto il matematico primo posto nel Pool C nella giornata di venerdì senza scendere in campo grazie alla vittoria del Novosibirsk sullo Zaksa, prossimo avversario dei cucinieri, mentre la Sir Sicoma Monini Perugia, sicura del primato dopo aver superato Trento in trasferta per 3-0, ospita al PalaBarton i turchi del Fenerbache. Sia la squadra di Blengini che quella di Grbic scenderanno in campo per mantenersi tra le migliori prime ed ottenere dunque un sorteggio più agevole, oltre che per chiudere da imbattuti la quarta fase della competizione.

Main Phase Pool C, 5a giornata

Mercoledì 16 febbraio, ore 20.30

Cucine Lube Civitanova - Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle (POL)

Arbitri: Fabrice Collados, Erdal Akinci

Diretta: Discovery+

Commento: Fabrizio Monari, Rachele Sangiuliano

Main Phase Pool E, 5a giornata

Mercoledì 16 febbraio, ore 19.30

As Cannes Dragon (FRA) – Trentino Itas

Arbitri: Risto Strandson, Helena Geldof

Diretta: Discovery+

Commento: Gianmario Bonzi, Paolo Cozzi

Main Phase Pool E, 5a giornata

Mercoledì 16 febbraio, ore 20.30

Sir Sicoma Monini Perugia - Fenerbahçe HDI Istanbul (TUR)

Arbitri: Maciej Twardowski, Vladimir Oleynik

Diretta: Discovery+

Commento: Rodolfo Palermo