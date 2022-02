Champions League maschile: Trento conquista i quarti di finale, Civitanova e Perugia prime nel girone

Missione compiuta in Costa Azzurra per la Trentino Itas in CEV Champions League maschile. A Cannes, sul campo dei Campioni di Francia in carica, la formazione gialloblù ha infatti colto al volo l’occasione offerta dai risultati maturati sui campi degli altri gironi, centrando l’obiettivo che aveva messo nel mirino dall’inizio della 2022 CEV Champions League: la qualificazione ai quarti di finale del massimo torneo continentale. Grazie al successo per 3-1 in terra transalpina e i conseguenti tre punti ottenuti per la classifica, Trentino Volley ha infatti chiuso la Pool E a quota dodici, rientrando quindi nel lotto delle migliori tre seconde di tutti i cinque raggruppamenti, condizione indispensabile per figurare fra le otto migliori squadre d’Europa che da marzo popoleranno il tabellone finale ad eliminazione diretta. Già venerdì 18 febbraio, grazie al sorteggio che la CEV effettuerà in Lussemburgo, Kaziyski e compagni conosceranno l’avversario da affrontare sulla distanza di due gare (andata e ritorno).

La Cucine Lube Civitanova, invece, chiude la Pool C da capolista con 15 punti all’attivo, ma viene beffata in casa al tie break dai campioni d’Europa dello Zaksa nell’ultimo atto della Fase a Gironi. I biancorossi recuperano due volte lo svantaggio contro il sestetto polacco, ma pagano a posteriori un terzo set regalato (da 24-21 a 24-26) e lo sprint dei rivali al tie break. Il Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle espugna il quartier generale dei cucinieri dopo una maratona di due ore e un quarto (22-25, 25-21, 24-26, 25-21, 10-15) di fronte a oltre 1000 supporter di casa. Un risultato dall’impatto emotivo differente rispetto allo scivolone del 2021 che compromise il passaggio del turno. La battuta d’arresto contro i campioni d’Europa rischia di relegare la Lube al ruolo di quinta testa di serie alle urne dei Quarti di Finale con lo spauracchio di un sorteggio scomodo, ma la definizione del ranking sarà chiara solo oggi quando si completerà il quadro delle Pool.

La Sir Sicoma Monini Perugia, infine, ha battuto 3-0 il Fenerbahce nella sesta giornata della girone E di Champions League, chiudendo il girone a punteggio pieno e senza set persi ed ora aspetta da testa di serie il sorteggio di venerdì nella sede della Cev in Lussemburgo per conoscere il cammino nella fase ad eliminazione diretta. Partita senza sussulti quella disputata al PalaBarton. Perugia già prima e qualificata, la formazione turca senza più niente da chiedere alla classifica. Ma i bianconeri interpretano bene il match, lavorando alla grande a muro e con qualità negli altri fondamentali.

I tabellini:

AS Cannes Dragons – Trentino Itas 1-3 (23-25, 9-25, 29-27, 14-25)

AS Cannes Dragons: Batak 2, Bregent 5, Sossenheimer 7, Klyamar 8, Gelinski 1, Koncilja 2, Demiryuurek (L), Annicette 12, Mouiel (L), Cveticanin 1, Jimenez Zamora 5, Penchev 11. N.E. Gruvaeus, Tschupp. All. Matijasevic.

Trentino Itas: Kaziyski 18, D’Heer 6, Michieletto 14, Sbertoli 5, Pinali, Lavia 24, Zenger (L), Lisinac 14, Sperotto. N.E. Cavuto, Albergati, Podrascanin, De Angelis. All. Lorenzetti.

Arbitri: Strandson e Geldof.

Cucine Lube Civitanova - Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle 2-3 (22-25, 25-21, 24-26, 25-21, 10-15)

Cucine Lube Civitanova: Garcia Fernandez 14, Sottile, Marchisio, Jeroncic ne, Balaso (L), Lucarelli 11, Zaytsev 3, Simon 22, De Cecco 1, Anzani 3, Penna ne Yant 14. All. Blengini.

Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle: Kaczmarek 3, Rejno ne, Janusz 1, Staszewski ne, Kluth 12, Sliwka 8, Semeniuk 24, Smith 10, Kalembka, Kozlowski ne, Zalinski, Shoji (L), Banach (L) ne, Huber 19. All. Cretu

Arbitri: Fabrice COLLADOS (FRA), Erdal AKINCI (TUR)

Sir Sicoma Monini Perugia – Fenerbahçe HDI Istanbul 3-0 (25-17, 25-21, 25-17)

Sir Sicoma Monini Perugia: Anderson 13, Dardzans, Travica 4, Ter Horst 2, Giannelli, Rychlicki 4, Leon Venero 5, Piccinelli (L), Solè 10, Plotnytskyi 8, Mengozzi 6. N.E. Ricci, Russo, Colaci. All. Grbic.

Fenerbahçe HDI Istanbul: Gurbuz 8, Louati 10, Yesilbudak (L), Mousavi Eraghi 5, Tumer 4, Mert (L), Hidalgo Silva 8, Marouf. N.E. Unver, Batur, Sikar, Toy, Kaya, Stanicki. All. Castellani.

Arbitri Twardowski e Oleynik