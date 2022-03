Champions League maschile: Trento supera Perugia nella semifinale d’andata

Si è disputato ieri sera il derby tutto italiano tra Perugia e Trento, valido la semifinale d’andata della CEV Champions League maschile. Ad aggiudicarsi il match è stata la formazione guidata da Angelo Lorenzetti. I gialloblù hanno infatti violato il PalaBarton di Perugia, superando i padroni di casa 3-2 (25-23, 19-25, 25-23, 28-30, 15-12).

Un risultato che Trento dovrà confermare fra otto giorni nel ritorno alla BLM Group Arena se vorrà staccare, per il secondo anno consecutivo, il pass per la Finale del massimo trofeo continentale in programma il 22 maggio a Lubiana (Slovenia). Per ottenerla, a Michieletto e compagni servirà infatti vincere il match con qualsiasi punteggio; una sconfitta al tie break porterebbe invece le due formazioni a giocare il golden set al termine del match canonico, mentre un successo al massimo in quattro set degli umbri, garantirebbe loro il passaggio del turno.

Il primo atto del derby italiano di Champions League ha regalato una partita splendida per intensità, qualità messa in campo da ambo i fronti della rete e continui capovolgimenti di fronte. La Trentino Itas ha sorpreso allo sprint gli avversari nel primo e terzo parziale, capitalizzando al massimo le buone cose fatte fra muro e difesa. Perugia ha risposto in maniera veemente nel secondo set e poi ha trovato la forza, trascinata da Leon, di reagire nel finale di quarto periodo, quando si è trovata sotto anche 19-21. Al tie break però la formazione gialloblù ha ribadito la propria splendida serata, chiudendo sul 15-12 e tornando a violare dopo un anno e tre mesi il PalaBarton. Nell’eccellente prova generale, da sottolineare la maestosa prestazione di Michieletto (Mvp con 26 punti, il 51% in attacco, un muro, un ace e tante altre cose buone), l’infinita classe di Kaziyski (25 palloni vincenti con il 50% a rete e due battute punto) e la grande presenza a muro di Podrascanin: 4 vincenti ma un numero ingente di palle sporcate e rigiocate positivamente nella metà campo trentina.

Nell'altra semifinale di andata, il primo round del derby polacco va al Kedzierzyn-Kozle, che si impone in tresferta per 3-0 (25-20, 25-14, 25-19) sul campo dello Jastrzebski.

IL TABELLINO

SIR SICOMA MONINI PERUGIA-TRENTINO ITAS 2-3 (23-25, 25-19, 23-25, 30-28, 12-15)

Sir Sicoma Monini Perugia: Anderson 15, Mengozzi 5, Rychlicki 25, Leon 29, Solé 10, Giannelli 3, Colaci (L); Colaci, Plotnytskyi 1, Ricci 1. N.e. Dardzans, Travica, Ter Horst, Piccinelli, Russo. All. Nikola Grbic

Trentino Itas: Michieletto 26, Lisinac 12, Pinali 7, Kaziyski 25, Podrascanin 7, Sbertoli 2, Zenger (L); D’Heer 1, Lavia 4, Cavuto 1. N.e. Albergati, Sperotto, De Angelis. All. Angelo Lorenzetti

Arbitri: Fernandez Fuentes di Barcellona (Spagna) e Puecher di Padova

Durata set: 32’, 28’, 34’, 35’, 17’; tot 2h e 26’

Sir Sicoma Monini: 11 muri, 9 ace, 20 errori in battuta, 6 errori azione, 50% in attacco, 47% (25%) in ricezione

Trentino Itas: 10 muri, 6 ace, 19 errori in battuta, 5 errori azione, 49% in attacco, 41% (15%) in ricezione

Mvp: Michieletto