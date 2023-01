Champions League maschile: vincono Civitanova, Perugia e Trento

CUCINE LUBE CIVITANOVA-KNACK ROESELARE 3-2 (25-23, 26-28, 23-25, 25-17, 15-9)

Una Cucine Lube Civitanova rock and roll, seppur con qualche brivido, ha completato la Pool C di CEV Champions League grazie alla sesta vittoria in altrettante partite. A farne le spese, sul campo dell’Eurosuole Forum nella 3a giornata di ritorno, è stato lo Knack Roeselare dell’ex biancorosso Stijn D’Hulst, piegato in rimonta al tie break (25-23, 26-28, 23-25, 25-17, 15-9). Già qualificata per i Quarti di Finale, la formazione guidata da Chicco Blengini si conferma quarta tra le vincitrici dei gironi e affronterà l’Halkbank Ankara (probabili date 8 e 15 marzo). Decisive sono state le prove degli attaccanti biancorossi. Su tutte la performance di Marlon Yant, MVP e top scorer con 30 punti (68% di positività, 1 ace e 1 block). Protagonisti anche Zaytsev (23) e Nikolov (17).

Nel primo set la Lube è stata pungente sia al servizio (2 ace) che in attacco con il 56%, ma la ricezione ospite non ha mollato e il muro-difesa del team belga ha consentito allo Knack di restare a galla. Decisivo è stato il forcing di Yant e Zaytsev, 16 punti in due equamente distribuiti (25-23). Il secondo set è stato deciso da una rimonta finale del Roeselare sul 24-21 con il colpaccio ospite alla terza palla set (26-28). Nel terzo atto sono i ragazzi di Vanmedegael a fare la partita con Koukartsev scatenato (8 punti), ma sul 19-24 il team di casa illude i tifosi annullando quattro palle set per poi mancare di un soffio l’ace del pari (23-25). Nel quarto set la Lube è rientrata con un altro piglio (15-9) e dando così vita a un monologo con una buona ricezione, il 54% in attacco e i 7 punti di Yant (25-17). Il tie break si è aperto in sofferenza ma si è chiuso in trionfo (15-9).

Cucine Lube CIVITANOVA-Knack ROESELARE 3-2 (25-23, 26-28, 23-25, 25-17, 15-9)

Cucine Lube CIVITANOVA: Garcia 3, Sottile 0, D'Amico 0, Balaso (L), Zaytsev 23, Chinenyeze 9, Nikolov 17, Diamantini 1, Gottardo 0, De Cecco 1, Anzani 2, Bottolo 0, Yant Herrera 30. N.E. Ambrose. All. Blengini. Knack ROESELARE: Deroey (L), D'Hulst 0, Coolman 15, Ahyi 1, Verhanneman 10, Leite Costa 11, Tammearu 15, Depovere 0, Koukartsev 21. N.E. Plaskie, Rotty, Fasteland. All. Vanmedegael. ARBITRI: Krticka, Yovchev.

ARBITRI: Krticka (CZE), Yovchev (BUL)

NOTE: Lube: battute sbagliate 20, ace 5, muri 9, attacco 54%, ricezione 51% (30% perfette). Knack: battute sbagliate 21, ace 1, muri 12, attacco 46%, ricezione 63% (36% perfette). Spettatori: 1.563. MVP: Yant.

SIR SICOMA MONINI PERUGIA -SWD POWERVOLLEYS DÜREN 3-1 (28-30, 26-24, 25-20, 25-19)

Chiude a punteggio pieno la Pool E di Champions League la Sir Sicoma Monini Perugia.

I Block Devils, di fronte ad un buon pubblico salito anche ieri sera al PalaBarton, hanno battuto in quattro set il SWD powervolleys Düren, conquistando la sesta vittoria nella manifestazione (la ventinovesima stagionale), chiudendo al secondo posto nel ranking delle migliori prime. Perugia finisce così nella parte alta del tabellone ad eliminazione diretta e nei quarti di finale incrocerà la vincente tra Ziraat Ankara e Berlino. Sempre nella parte alta derby polacco negli ottavi tra Zaksa e Zawiercie, chi passarà pescherà invece Trento.

Ieri sera coach Anastasi ha cambiato praticamente tutta la formazione rispetto al match contro Modena dando spazio a Ropret, Mengozzi, Cardenas e Piccinelli. Dopo i primi due set terminati entrambi ai vantaggi, con il primo vinto dai tedeschi ed il secondo dai padroni di casa, Perugia si è poi sciolta. Semeniuk ha alzato i giri del motore seguito da Rychlicki, Cardenas (al suo esordio da titolare stagionale) ha lasciato andare il suo possente braccio destro e Mengozzi si è confermato un elemento sempre affidabile.

Spinti dal tifo dei Sirmaniaci, i bianconeri hanno vinto il terzo parziale 25-20 scappando via subito nella quarta frazione con il sigillo finale di Mengozzi che ha chiuso le ostilità 25-19.

Tutto sommato equilibrati i numeri del match, dove Perugia si è rivelata decisamente migliore in ricezione (55% contro 35%) con Piccinelli che ha dato sicurezza alla seconda linea fornendo palloni buoni per la regia di Ropret.

Mvp un sontuoso Semeniuk. Il polacco ha chiuso con 23 punti, 4 ace, 2 muri ed il 52% in attacco. Doppia cifra in casa bianconera anche per Rychlicki (16 punti), Cardenas (14 palloni vincenti e diverse bordate imprendibili) e Mengozzi che ha siglato 12 punti con 1 ace, 2 muri ed il 69% in primo tempo.

Chiusa fino a marzo la parentesi della Champions, per Perugia arriva presto il ritorno in campo in Superlega con l’anticipo della sesta di ritorno sabato pomeriggio al Forum di Assago contro i padroni di casa dell’Allianz Milano.

SIR SICOMA MONINI PERUGIA-SWD POWERVOLLEYS DÜREN 3-1 (28-30, 26-24, 25-20, 25-19)

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: Ropret 3, Rychlicki 16, Mengozzi 12, Russo 3, Semeniuk 23, Cardenas 14, Piccinelli (libero), Plotnytskyi, Herrera, Flavio 3. N.e.: Solè, Colaci (libero), Giannelli, Leon. All. Anastasi, vice all Valentini.

SWD POWERVOLLEYS DÜREN: Burggraf 3, John 14, Pettersson 8, Van del Ent 6, Brand 15, Rohrs 19, Batanov (libero), Urban 1. N.e.: Kocian, Andrei, Ernastowicz, Gevert, Andrae, Bernsmann (libero). All. Marczkiewicz, vice all. Alber.

Arbitri: Mirko Jankovic – László Adler

LE CIFRE – PERUGIA: 19 b.s., 6 ace, 55% ric. pos., 25% ric. prf., 53% att., 7 muri. DÜREN: 17 b.s., 4 ace, 35% ric. pos., 13% ric. prf., 51% att., 9 muri.

GRUPA AZOTY KEDZIERYN KOZLE-TRENTINO ITAS 2-3 (25-17, 25-15, 18-25, 23-25, 12-15)

La Trentino Itas chiude imbattuta la fase a gironi di 2023 CEV Champions League, espugnando in rimonta il campo dei due volte Campioni d’Europa in carica del Grupa Azoty Kedziezyn-Kozle. Ieri sera in Polonia la formazione gialloblù ha infatti imposto il 3-2 ai padroni di casa, legittimando ulteriormente il primo posto finale conquistato matematicamente già due settimane prima a Roeselare, con un turno d’anticipo. Il risultato consente alla squadra di Lorenzetti di figurare come terza testa di serie assoluta del tabellone finale, subito dietro Jastrzebski e Perugia; nei quarti di finale, in programma fra l’8 ed il 15 marzo, sfiderà la vincente del derby polacco fra Zawiercie e la stessa Kedzierzyn-Kozle (confronto degli ottavi in programma a febbraio).

Dopo aver subito nei primi due parziali il grande impatto sul match del Grupa Azoty, partito a mille in battuta ed attacco con l’intero trio di palla alta avversario scatenato, Kaziyski e compagni sono stati particolarmente bravi ed orgogliosi nel voltare pagina, tornando a giocare quella pallavolo pratica ed efficace in tutti i fondamentali vista solo cinque giorni prima a Civitanova Marche. Michieletto (20 punti con tre muri e un ace), Kaziyski (14) ed un Podrascanin praticamente perfetto (13 punti col 91% in attacco, due block e una battuta punto) hanno suonato la carica trascinando i compagni prima alla netta vittoria del terzo set, poi a quella allo sprint del quarto (decisa da un muro di Alessandro sull’unica occasione avuta) ed infine al monologo trentino nel tie break. Una prova di carattere importante sotto tutti i punti di vista ed utile, a livello mentale, anche in vista dei prossimi impegni di SuperLega che per un mese abbondante diventerà l’unico pensiero della squadra prima di un nuovo viaggio in Polonia.

Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle-Trentino Itas 2-3 (25-17, 25-15, 18-25, 23-25, 12-15)

GRUPA AZOTY: Sliwka 14, Smith 11, Kaczmarek 16, Bednorz 23, Pashitskii 12, Janusz 2, Shoji (L); Kluth 1. N.e. Stepien, Wiltenburg, Staszewski, Zalinski, Banach e Huber. All. Tuomas Sammelvuo.

TRENTINO ITAS: Sbertoli 2, Michieletto 20, Podrascanin 13, Kaziyski 14, Lavia 11, D’Heer 5, Laurenzano (L); Nelli, Džavoronok 2, Pace. N.e. Berger, Depalma. All. Angelo Lorenzetti.

ARBITRI: Mokry di Martin (Slovacchia) e Muha di Zagabria (Croazia)

DURATA SET: 24’, 22’, 23’, 25’, 16’; tot 1h e 50’.

NOTE: 2.000 spettatori. Grupa Azoty: 11 muri, 5 ace, 22 errori in battuta, 6 errori azione, 58% in attacco, 54% (26%) in ricezione. Trentino Itas: 11 muri, 5 ace, 14 errori in battuta, 9 errori azione, 42% in attacco, 41% (18%) in ricezione. Mvp Michieletto