Champions League Maschile: vittorie per Perugia e Civitanova

Seconda giornata di Champions League maschile e seconda vittoria per la Sir Sicoma Monini Perugia che espugna in tre set il Palais de Victoires di Cannes contro i Dragons padroni di casa. Gara ben interpretata dagli uomini di Nikola Grbic che, con l’eccezione di Solè e Colaci, dà spazio a tutta la rosa a disposizione e, senza Rychlicki, trova nell’Mvp Ter Horst un eccellente opposto. Gara mai in discussione con Perugia che comanda le operazioni in tutti e tre i set, facendo leva su una fase break importante con il servizio (8 ace) ed il muro (9 vincenti) fondamentali di punta. Come detto, ottimo Ter Horst che chiude con 14 punti ed il 61% in attacco. Doppia cifra anche per Plotnytskyi che ne mette a terra 10 con 3 ace, contributo offerto comunque da ogni singolo atleta chiamato in causa con menzione di merito per Dardzans (1 ace e 2 attacchi vincenti per lui) e per Mengozzi che, a 36 anni, fa il suo meritatissimo esordio in campo in Champions League.

Nessuna sorpresa per i biancorossi della Cucine Lube Civitanova nella seconda uscita del 4th Round di CEV Champions League, solo qualche brivido nel finale di gara per il tentativo di rimonta dei campioni di Slovenia. La Lube sbanca il campo del Dvorana Tabor di Maribor con il massimo scarto (18-25, 16-25, 24-26) e mantiene il comando della Pool C a punteggio pieno. Gli uomini di Chicco Blengini sono a quota 6 dopo due giornate, a braccetto con lo Zaksa che è secondo per quoziente set. Tra le note più positive della gara spiccano i 16 muri, di cui 9 siglati da un monumentale Simon in veste di capitano e top scorer con 20 sigilli, i 6 ace (4 del centrale cubano) con solo sei errori al servizio e un attacco di squadra dosato alla perfezione da De Cecco con quattro atleti in doppia cifra in tre set e una positività del 56% di squadra. Sul fronte opposto buoni spunti dell’opposto Ikhbayri, autore di 16 punti e in crescita nella seconda parte di gara.

Trentino Volley questa sera chiuderà la due giorni di Champions League con la sfida casalinga contro i turchi del Fenerbahce alle 20.30. Tutte le gare della CEV Champions League saranno trasmesse in diretta su Discovery+, la sfida tra Cannes e Perugia sarà trasmessa anche su Eurosport 2.

I tabellini

As Cannes Dragons – Sir Sicoma Monini Perugia 0-3 (15-25, 22-25, 18-25)

As Cannes Dragons: Bregent 2, Tschupp 1, Sossenheimer 9, Klyamar 4, Koncilja 4, Demiryurek (L), Mouiel (L), Nelli 8, Cveticanin 7, Menzel 0. N.E. Gelinski, Annicette, Battelli. All. Rouer

Sir Sicoma Monini Perugia: Anderson 5, Ricci 7, Dardzans 3, Travica 3, Ter Horst 14, Giannelli 3, Leon Venero 2, Piccinelli (L), Russo 4, Colaci (L), Plotnytskyi 10 Mengozzi 2. N.E. Solè. All. Grbic.

Arbitri: Jokelainen, Witte.

Durata set: 23′, 37′, 27′; tot: 87′.

Ok Merkur Maribor – Cucine Lube Civitanova 0-3 (18-25, 16-25, 24-26)

Ok Merkur Maribor: Cafuta 0, Adžovic 0, Kovacevic 1, Pavlovic 3, Bracko 3, Košenina (L), Donik 7, Planinšic 0, Kržic 5, Ikhbayri 16, Gergye 6. N.E. Herman, Adžovic, Kovacic. All. Skorc

Cucine Lube Civitanova: Garcia 10, Kovar 0, Marchisio 0, Balaso (L), Lucarelli 9, Simon 20, De Cecco 1, Anzani 10, Yant 10. N.E. Sottile, Jeroncic, Zaytsev, Diamantini. All. Blengini

Arbitri: Simic, Krticka.

Durata set: 23, 21′, 27′; tot: 71′.