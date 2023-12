Club Italia Allargato: Ferdinando De Giorgi e Vincenzo Fanizza presenti a Grottaglie

Dopo gli ultimi incontri cominciati lunedì 11 e conclusisi ieri mercoledì 13 dicembre in Calabria, il “Club Italia Allargato” è pronto ora a fare tappa in Puglia. Da lunedì 18 a mercoledì 20 dicembre, la macchina organizzativa federale si sposterà infatti al Palazzetto “Campitelli” di Grottaglie (TA) per il settimo appuntamento stagionale.

Tre giornate importanti per i giovani talenti della pallavolo pugliese che avranno la possibilità di essere seguiti da vicino anche dal commissario tecnico della nazionale maschile Ferdinando De Giorgi e dal coordinatore tecnico del settore giovanile maschile Vincenzo Fanizza.