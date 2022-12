“Club Italia Allargato” Lazio e Toscana: lunedì al via il progetto di qualificazione nazionale del settore giovanile maschile

Prenderà il via lunedì 5 dicembre 2022, il “Club Italia Allargato”, progetto di qualificazione nazionale del settore giovanile maschile per la stagione 2022-23. Il Settore Squadre Nazionali FIPAV infatti, insieme al Direttore Tecnico del settore giovanile maschile Julio Velasco, hanno progettato, anche per questa stagione, di mettere in campo tutte le azioni necessarie per essere sempre più vicini al territorio.

Quello che prenderà il via lunedì 5 dicembre 2022, sarà dunque il primo dei tanti appuntamenti in programma e vedrà protagoniste le rappresentative regionali del Lazio e della Toscana. L’incontro terminerà domenica 11 dicembre.

Come noto l’attività del “Club Italia Allargato” si concentrerà tra dicembre 2022 e aprile 2023 e sarà strutturata in undici appuntamenti dove in ognuno dei quali parteciperanno due rappresentative regionali che svolgeranno l’attività presso il CPO Giulio Onesti di Roma. Prenderanno parte agli stage gli atleti nati nel 2007, 2008 e 2009.

I raduni, che coinvolgeranno tutte le regioni italiane e i propri selezionatori, dureranno una settimana e saranno coordinati dai tecnici federali che dirigeranno due sedute di allenamento al giorno (una tecnica e una fisica). Durante ciascun incontro, inoltre, si terranno degli incontri tra i tecnici federali e quelli regionali, con l’obiettivo di migliorare lo scambio culturale, tecnico pallavolistico e della preparazione fisica.

Le altre finalità del progetto “Club Italia Allargato” sono quelle di sviluppare e consolidare il rapporto tra gli staff federali e i Comitati Regionali e Territoriali e aiutare i responsabili regionali a preparare al meglio il Trofeo delle Regioni 2023.

Questi gli atleti convocati della rappresentativa regionale del Lazio: Alessandro Alimenti, Vittorio Magni, Denis Oliveri (CDP Fenice Roma Pallavolo ASD); Andrea De Giorgi (A.S.S.D. Afro); Flavio De Marzi, Jacopo Tosti (Marino Pallavolo A.S.D.); Lorenzo Iadevaia (A.S.D. Volley Pontecorvo); Robert Lazar (A.S.D.C.L Arcobaleno); Nicolò Lorusso, Andrea Spoletini (Pol. Roma 7 Volley); Claudio Mancini, Francesco Rizzo (A.S.D. Volley Life); Francesco Mussoni, Matteo Pampanin (A.S.D. PoolStars).

Questi invece gli atleti convocati della rappresentativa regionale della Toscana: Alessandro Balatri (A.S.D. Firenze Volley); Tommaso Bonvicini (ASD Pallavolo Delfino Pescia Lupi Santa Croce); Emanuele Cau (Migliarino Volley); Leonardo Cecchi, Federico Menchetti (Volley Prato ASD); Giovanni Ciabatti, Leonardo Lombardi (Club Arezzo ASD); Riccardo Cognata, Diego Lorenzini (Invicta Volley Ball); Michelangelo Innocenti (Certosa Volley ASD); Leonardo Molesti (C. Tomei Livorno); Mirko Pucci (A.S.D. Camaiore Pallavolo); Federico Rapisarda (Scuola Pallavolo M.Mattioli Unione Sportiva Sales); Niccolò Vettori (Pallavolo Scarperia A.S.D.).

IL CALENDARIO COMPLETO

5-11 dicembre 2022: Lazio e Toscana

12-18 dicembre 2022: Lombardia e Veneto

16-22 gennaio 2023: Emilia Romagna-Piemonte

23-29 gennaio 2023: Campania-Puglia

6-12 febbraio 2023: Sicilia-Trentino

13-19 febbraio 2023: Marche-Umbria

27 febbraio – 5 marzo 2023: Abruzzo- Friuli Venezia Giulia

6-12 marzo 2023: Calabria-Liguria

20-26 marzo 2023: Sardegna-Val d’Aosta

27 marzo- 2 aprile 2023: Alto Adige-Basilicata

17-23 aprile 2023: Molise