Club Italia Allargato: le rappresentative dell’Alto Adige e della Basilicata al lavoro a Roma

Ha preso il via lunedì 27 marzo un nuovo appuntamento con il Club Italia Allargato, progetto di qualificazione nazionale del settore giovanile maschile. Dopo l’incontro della scorsa settimana che ha visto protagoniste Sardegna e Valle d’Aosta, questo nuovo appuntamento in corso di svolgimento al CPO Giulio Onesti di Roma è dedicato invece alle rappresentative regionali dell’Alto Adige e della Basilicata. L’obiettivo della FIPAV è quello di migliorare il livello tecnico delle singole regioni e di accelerare il processo di formazione dei giocatori nelle categorie giovanili. I due gruppi lavoreranno nella Capitale fino a domenica 2 aprile.

Oggi, giovedì 30 marzo invece, come successo per ogni rappresentativa, i giovani atleti parteciperanno al consueto appuntamento “Patrimonio in Comune”, progetto promosso dall’Assessorato allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda di Roma Capitale con l’obiettivo di far conoscere lo straordinario patrimonio culturale e paesaggistico della Capitale.

Questi gli atleti convocati dalla rappresentativa regionale dell’Alto Adige: Gabriel Zelger, Simone Marcolongo, Giacomo Moretti, Manuel Bonsignori, Simon Bachmann, Matteo Sommacampagna, Raphael Lorandi (ASD SPORT TEAM SUDTIROL); Laurin Zoschg, Alex Natoli, Luis Mairhofer, Nicolas Untersteiner, Sebastian Eder, Michael Stolzlechner (S.S.V. BRUNECK); Raffael Patscheider (SPORTVEREIN LANA VOLLEYBALL).

Questi gli atleti convocati dalla rappresentativa regionale della Basilicata: Vincenzo Simone (RINASCITA LAGONEGRO); Vincenzo Pesarini, Francesco Pace, Cristian Curcio, Giovanni Giannini, Giuseppe Lauro Ferrone, Mattia Cammarota, Alessanro Zuddas (ASD MURATE); Daniele Bove, Giulio Logiurato, Andrea Manduca, Francesco Pio Pizzuto (DMB VILLA D’AGRI); Andrea Frascati, Francesco Tralli (VOLLEY ACADEMY MATERA).

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

27 marzo- 2 aprile 2023: Alto Adige-Basilicata

17-23 aprile 2023: Molise