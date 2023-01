Club Italia Allargato: le rappresentative regionali di Emilia Romagna e Piemonte al lavoro a Roma

Prosegue il percorso con il “Club Italia Allargato”, progetto di qualificazione nazionale del settore giovanile maschile in corso di svolgimento anche per la stagione 2022-23.

Dopo i primi due appuntamenti che hanno visto protagoniste Lazio e Toscana (5-11 dicembre 2022), e Lombardia e Veneto (12-18 dicembre), l’incontro che prenderà il via lunedì 16 gennaio presso il CPO Giulio Onesti di Roma invece, sarà dedicato esclusivamente alle rappresentative regionali di Emilia Romagna e Piemonte. Il rompete le righe per i due gruppi è previsto domenica 22 gennaio.

Questi gli atleti convocati dalla rappresentativa regionale dell’Emilia Romagna: Tommaso Bernardelli, Ludovico Ades, Edoardo Bevini (Scuola di Pall. “F. Anderlini”); Leonardo Conforti, Filippo Monica (Volley Parma); Luca Dalfiume, Gioele Imperato, Emanuele Tassoni (Pallavolo Bologna); Lorenzo Gabellini (Nuova Pol. Consolini); Riccardo Matteucci (Por. Robur Costa 2030); Federico Luciani, Fabio Vandelli, Valerio Arletti, Rodolfo Bonavolta (Modena Volley Punto Zero).

Questi gli atleti convocati dalla rappresentativa regionale del Piemonte: Umberto Baldi, Hryhorii Khotsevych, Matteo Mori, Alberto Nota, Luca Quaranta (Volley Parella Torino); Marco Basso (V.B.C. Mondovì); Andrea Bertone, Alberto Costanzo, Giovanni Girardi, Federico Giraudo, Michelangelo Mammoliti, Fabrizio Marino, Elia Miglietti (Cuneo Sport 2018); Lorenzo Chiara (Pallavolo Altiora).

IL CALENDARIO COMPLETO

16-22 gennaio 2023: Emilia Romagna-Piemonte

23-29 gennaio 2023: Campania-Puglia

6-12 febbraio 2023: Sicilia-Trentino

13-19 febbraio 2023: Marche-Umbria

27 febbraio - 5 marzo 2023: Abruzzo - Friuli Venezia Giulia

6-12 marzo 2023: Calabria-Liguria

20-26 marzo 2023: Sardegna-Val d’Aosta

27 marzo- 2 aprile 2023: Alto Adige-Basilicata

17-23 aprile 2023: Molise