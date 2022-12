Club Italia Allargato: le rappresentative regionali di Lombardia e Veneto al lavoro a Roma

Ha preso il via quest’oggi, presso il CPO Giulio Onesti di Roma il secondo appuntamento con il “Club Italia Allargato”, progetto di qualificazione nazionale del settore giovanile maschile per la stagione 2022-23. Dopo il primo raduno, conclusosi nella giornata di ieri e che ha visto come protagoniste le rappresentative regionali di Lazio e Toscana, questo nuovo appuntamento è esclusivamente dedicato a Lombardia e Veneto. I due gruppi lavoreranno sotto gli occhi del commissario tecnico e referente nazionale per l'attività connessa al Club Italia Allargato Angiolino Frigoni che, coadiuvato da altri tecnici nazionali, porteranno avanti lo stage fino a domenica 18 dicembre.

Archiviato questo secondo incontro, gli appuntamenti con il “Club Italia Allargato” riprenderanno dal 16 al 22 gennaio; protagoniste saranno le rappresentative regionali di Emilia Romagna e Piemonte.

Questi gli atleti convocati dalla rappresentativa regionale della Lombardia: Jacopo Corbetta (Pallavolo Cisano); Daniele Biemmi, Enea David Cavallari, Lorenzo Febbrari, Lorenzo Pedercini, Pietro Valgiovio (Volley Montichiari); Judge Osazuwa Ajayi Charles (Pall. Castiglione); Lorenzo Ciampi, Flavio Costi, Riccardo Santomassimo (Volley Milano); Leonardo Bonacchi (Pall. Gonzaga Giovani); Tommaso Pattaro (Powervolley Milano 2.0); Lorenzo Antonio Basso (Insubria Volley Mornago); Alessio De Maria (Pro Patria et Libertate).

Questi gli atleti convocati dalla rappresentativa regionale del Veneto: Simone Rinaldi, Gabriele Zillio (Pallavolo Padova); Claudio Pavanello (Valsugana Volley); Massimo Barosco (Volley Treviso); Mattia Furlan (Montebelluna Volley); Davide Povelato (Pallavolo Motta); Alberto Lombardo, Federico Ravagnan (A.S.D. Clodia Volley); Alessandro Moro (Volley Team Club); Riccardo Branco, Davide Grasso, Dusan Radivojevic (Verona Volley); Tommaso Celere (Volley Castellana); Nicola Smiderle (GSP Pol. Torrebelvicino).

IL CALENDARIO COMPLETO

12-18 dicembre 2022: Lombardia e Veneto

16-22 gennaio 2023: Emilia Romagna-Piemonte

23-29 gennaio 2023: Campania-Puglia

6-12 febbraio 2023: Sicilia-Trentino

13-19 febbraio 2023: Marche-Umbria

27 febbraio – 5 marzo 2023: Abruzzo- Friuli Venezia Giulia

6-12 marzo 2023: Calabria-Liguria

20-26 marzo 2023: Sardegna-Val d’Aosta

27 marzo- 2 aprile 2023: Alto Adige-Basilicata

17-23 aprile 2023: Molise