Club Italia Allargato: le rappresentative regionali di Sicilia e Trentino al lavoro a Roma

Prenderà il via lunedì 6 febbraio il quinto appuntamento con il “Club Italia Allargato”, progetto di qualificazione nazionale del settore giovanile maschile. Dopo l’incontro della scorsa settimana che ha visto protagoniste Campania e Puglia, quello che prenderà il via lunedì sarà dedicato esclusivamente alle rappresentative regionali di Sicilia e Trentino-Alto Adige. I due gruppi lavoreranno presso il CPO Giulio Onesti di Roma fino a domenica 12 febbraio. Come ormai da prassi i giovani atleti giovedì 10 febbraio parteciperanno inoltre alla visita culturale “Patrimonio In Comune”, attivata dalla FIPAV e dall’Assessorato allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda di Roma Capitale dedicata proprio al “Club Italia Allargato”.

Questi gli atleti convocati dalla rappresentativa regionale della Sicilia: Luca Asero (Saturnia Acicastello Roomy CT); Luca Sapienza (ASD Fenice Volley Messina); Andrea Petrone, Simone Augugliaro, Gianmarco Italia, Alessandro Bruno (S.S.D. Gupe Volley CT); Matteo Rivas, Mattia Bonanno (Club Leoni PA); Alessandro Gargano, Giorgio Messina (Sportisola PA); Ivan Borgesi (Cyclopis Catania); Mattia Vassallo (Giavì Pedara Volley CT); Giorgio Iabichella (US Volley Modica); Giulio Ingoglia (ASD News Free Volley Castelvetrano).

Questi gli atleti convocati dalla rappresentativa regionale del Trentino-Alto Adige: Rhenz Alvarez, Nicolas Bolognani, Jacopo Fregnan, Federico Pitto, Gabriele Sitton (Trentino Volley); Elia Benuzzi, Lorenzo Mangia, Alessandro Marconi, Gabriele Sitton (C9 Arco Riva); Francesco Cavalieri (Lagaris Volley); Mattia Malacarne (Brenta Volley); Simone Maurina (ACV Miners); Leonardo Scandiuzzi, Alessandro Vicentini (Promovolley).

IL CALENDARIO COMPLETO

6-12 febbraio 2023: Sicilia-Trentino

13-19 febbraio 2023: Marche-Umbria

27 febbraio – 5 marzo 2023: Abruzzo- Friuli Venezia Giulia

6-12 marzo 2023: Calabria-Liguria

20-26 marzo 2023: Sardegna-Val d’Aosta

27 marzo- 2 aprile 2023: Alto Adige-Basilicata

17-23 aprile 2023: Molise