Club Italia del Sud: le convocate per il Torneo Internazionale di Pula

Continua l’attività del progetto Club Italia del Sud femminile. Dopo i raduni svolti in Calabria, Sicilia e Puglia e Basilicata si sta svolgendo ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, un collegiale che sta coinvolgendo diciotto giovani atlete e che si concluderà venerdì 14 luglio.

Al termine del collegiale quattordici atlete prenderanno parte ad uno nuovo stage della durata di tre giorni in programma a Bassano del Grappa (VI). Il raduno farà da preludio alla partenza per Pula in Croazia, dove dal 18 al 21 luglio è in programma un torneo internazionale che vedrà la partecipazione delle seguenti squadre under 18 da tutto il mondo: Club Italia del Sud (Italia), BIP SE (Usa), WorldWiseVolley Good Vibes (USA), WorldWiseVolely Buenas Vibras (Usa), Ka Ulakoa (Hawaii-Usa), BIP Sweden Blue, BIP Sweden Yellow (Svezia), VK Prostejov (Repubblica Ceca), OK Pula (Croazia), NKBM (Slovenia), Gorla Volley, Casinalbo, BFTM Ancona (Italia), RVS (Lettonia), Sostines Tauras Volley (Lituania), PSA Fireants (Turchia).

Queste le atlete convocate dal DT delle attività giovanili femminili Marco Mencarelli per il Torneo Internazionale:

Anna D’Alessandro (Roomy Giunic Sport SSDARL), Silvia De Caprio (ASD Molinari Volley Napoli), Giovanna Fratangelo, Chiara Martinelli (Nuova Pallavolo Campobasso), Alessia Lerario (Giuseppe Cesari SSD), Viviana Lo Piccolo, Marta Maria Radicella (ASD Volley Academy Wekondor CT), Lorenza Massara (APD Todo Sport), Federica Paradiso, Elisa Stella (Next Atlas A.S. Dilettantistica), Caterina Piredda (Guseppe Cesari SSD ARL), Giorgia Rizza (Volley’s Eagles G.Ungaretti), Vittoria Russo Alesi (ASD U.S. Volley Palermo), Sofia Valore (ASD Progetto Volley Sant’Agata).

Lo staff sarà composto da: Daniele Turino (1° allenatore), Angelo Polignano (2° allenatore), Andrea Rotella (Preparatore atletico), Paola Rotella (Fisioterapista) Caterina Albizzini Ohin (Medico), Alessio di Di Iorio (Team Manager).