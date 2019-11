Conclusa la prima settimana del progetto "L'Italia Siete Voi"

Si è conclusa la prima settimana di incontri riguardanti la nuova in iniziativa “l’Italia Siete Voi”, facente parte del più ampio progetto di Qualificazione nazionale del settore giovanile.

Gli interventi di questa settimana hanno visto impegnati i referenti del progetto Luca Pieragnoli, Oscar Maghella e Gaetano Gagliardi. Come da programma della nuova iniziativa, volta a stabilire un rapporto diretto e un proficuo confronto tra la federazione e le realtà del territorio, i tre tecnici hanno fatto visita a diverse società. Nel dettaglio, Luca Pieragnoli è stato impegnato nella provincia di Bolzano con la Bozen Jodler, l’ASD Sportclub Neugries e la SSV Brunek ASD. Gaetano Gagliardi, invece, si è recato in Basilicata per far visita alla ASD Geco Sport, all’ASD Livinvolley e alla Pianeta Volley Matera. Oscar Maghella, invece, è stato impegnato in Valle D’Aosta, dove è intervenuto all’interno della struttura del CSI Chatillon.

Il progetto proseguirà la prossima settimana, seguendo la stessa modalità.