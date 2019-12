Conclusa un'altra settimana di lavoro nel progetto "L'Italia Siete Voi"

Si è conclusa oggi un’altra settimana di lavoro dell’ormai avviato progetto di Qualificazione Nazionale del settore giovanile femminile “L’Italia Siete Voi”. Questa settimana, la penultima dell’anno solare, ha visto i tecnici federali su più fronti. Luca Pieragnoli ha operato il Sardegna, dove ha fatto visita alle società Unione Sportiva Ariete, As Gymland, ASD Sporting Club Su Planu e Nuova Volley Serramanna. Oscar Maghella, ha fatto visita a diverse realtà locali in Trentino: Pergene Volley ASD, Marzola, GS Ausugum, GS Argentario Pallavolo. Il tecnico Gaetano Gagliardi, invece, ha operato in Sicilia, aprendo un momento di confronto con le società: ASD Volley Palermo, Capacense, Volley Academy Wekondor, APD CE Gap.

La prossima settimana, sarà l’ultima del 2019 e vedrà i tecnici federali di riferimento impegnati in Veneto, in Umbria e in Abruzzo.