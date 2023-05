Conclusi a Torino i lavori del Consiglio Federale

Torino. In occasione della Super Finals della Champions League 2023, si è tenuta ieri nel capoluogo piemontese la consulta nazionale nel corso della quale, come da adempimenti statutari, è stato presentato il Bilancio Consuntivo 2022. Sono stati, inoltre, affrontati diversi temi tra i quali la Guida Pratica e l’organizzazione dei vari campionati.

Conclusa la consulta, sono iniziati i lavori del Consiglio Federale, aperti dall’intervento del Consigliere Gollini che ha rassegnato le proprie dimissioni. Nella prossima riunione, come da statuto, si provvederà al reintegro con il primo dei candidati non eletti nell’Assemblea Nazionale Fipav 2021.

JULIO VELASCO – Il Consiglio ha preso atto delle dimissioni del direttore tecnico Julio Velasco, prossimamente si provvederà alla nomina del nuovo direttore tecnico delle nazionali giovanili maschili.

PROTOCOLLO EDUCATIVO – Il CF ha incaricato il professor Giuliano Bergamaschi di definire un protocollo educativo, da mettere a disposizione della nazionali azzurre, per lo svolgimento delle attività.

MINORI - Nel corso della riunione è stato trattato il tema degli “abusi sui minori”, materia sulla quale la Federazione ha intenzione di continuare il suo percorso di tutela verso i minori, attraverso un protocollo che verrà presentato nel prossimo consiglio.

CAMPIONATO EUROPEO U22 – È stato assegnato al comitato regionale Basilicata il torneo di qualificazione per il Campionato Europeo Under 22 maschile, che si svolgerà a Marsicovetere (PZ).

ACCADEMIA VOLLEY – Nell’ambito del progetto “Accademia Volley” è stato approvato un progetto di sviluppo per la formazione dei quadri tecnici federali, attraverso la creazione di una piattaforma.

CENTRO PAVESI – Al fine di migliorare il Centro Federale Pavesi di Milano sono stati deliberati dei lavori straordinari per dotare dell’impianto di condizionamento la palestra Galimberti.

FINALE NAZIONALE U14 – Il consiglio federale ha specificato che la Finale Nazionale Under 14 femminile di Cesena, rinviata a causa dell’alluvione, verrà riprogrammata in una nuova data.

A conclusione del dibattimento, il presidente Manfredi ha riferito che sono in corso di studio degli interventi in favore delle zone dell’Emilia Romagna, colpite dall’alluvione degli scorsi giorni.